В Тюменской области и ХМАО ввели ограничения на трассах

На автодорогах в Тюменской области и ХМАО временно запретили проезд большегрузов

04 июля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Большегрузам запретили проезд из-за жары, чтобы сохранить дорожное покрытие Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за жаркой погоды на ряде участков трасс в Тюменской области и ХМАО введены ограничения для проезда большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». «На период жаркой погоды, с 4 июля, на территории Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа, вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — рассказали URA.RUв пресс-службе компании. Тяжеловесам будет запрещено двигаться на следующих участках: трасса Р-351 Екатеринбург — Тюмень: с 13,6 по 320,7 км;

трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск: с 10,6 по 375,8 км;

трасса Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени: с 99,8 по 194 км;

трасса Р-254 «Иртыш», подъезд к Ишиму: с 479 по 583 км;

трасса Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск: с 11,7 по 952,9 км;

трасса Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск: подъезд к Сургуту (до 38,2 км). Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

Из-за жаркой погоды на ряде участков трасс в Тюменской области и ХМАО введены ограничения для проезда большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». «На период жаркой погоды, с 4 июля, на территории Тюменской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа, вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — рассказали URA.RUв пресс-службе компании. Тяжеловесам будет запрещено двигаться на следующих участках: Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.