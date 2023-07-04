Путину доложили о нападении на журналистку Милашину

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
В Кремле в курсе о нападении на журналистку Елену Милашину 4 июля Фото:

Ситуация с нападением на журналистку Елену Милашину требует энергичных мер и оперативных следственных мероприятий, президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, [президенту РФ Владимиру Путину] доложено [о нападении на журналистку Милашину]. <…> Требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения. <…> Оценку должны давать правоохранители», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация с нападением на журналистку Елену Милашину требует энергичных мер и оперативных следственных мероприятий, президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разумеется, [президенту РФ Владимиру Путину] доложено [о нападении на журналистку Милашину]. <…> Требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения. <…> Оценку должны давать правоохранители», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...