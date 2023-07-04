Путину доложили о нападении на журналистку Милашину

В Кремле в курсе о нападении на журналистку Елену Милашину 4 июля
Ситуация с нападением на журналистку Елену Милашину требует энергичных мер и оперативных следственных мероприятий, президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, [президенту РФ Владимиру Путину] доложено [о нападении на журналистку Милашину]. <…> Требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения. <…> Оценку должны давать правоохранители», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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