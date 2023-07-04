04 июля 2023

Собянин прилетит в Екатеринбург на «Иннопром»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин будет в городе всего день Фото:

Одним из VIP-гостей международной промышленной выставки «Иннопром» станет мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об этом появилась на сайте форума.

По данным URA.RU, визит будет краткосрочный — одним днем (10 июля). Ожидается подписание нескольких соглашений с губернатором Евгением Куйвашевым. Приезд Собянина интересен еще и тем, что он считается лидером так называемого «тюменского» политического клана, выходцы из которого (включая Куйвашева) занимают ключевые позиции в регионе.

Как ранее сообщало агентство, фронтменом выставки, скорее всего, будет глава правительства РФ Михаил Мишустин — третий год подряд. Компанию ему составил белорусский премьер Роман Головченко.

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Одним из VIP-гостей международной промышленной выставки «Иннопром» станет мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об этом появилась на сайте форума. По данным URA.RU, визит будет краткосрочный — одним днем (10 июля). Ожидается подписание нескольких соглашений с губернатором Евгением Куйвашевым. Приезд Собянина интересен еще и тем, что он считается лидером так называемого «тюменского» политического клана, выходцы из которого (включая Куйвашева) занимают ключевые позиции в регионе. Как ранее сообщало агентство, фронтменом выставки, скорее всего, будет глава правительства РФ Михаил Мишустин — третий год подряд. Компанию ему составил белорусский премьер Роман Головченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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