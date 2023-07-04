Собянин прилетит в Екатеринбург на «Иннопром»

Одним из VIP-гостей международной промышленной выставки «Иннопром» станет мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об этом появилась на сайте форума.
По данным URA.RU, визит будет краткосрочный — одним днем (10 июля). Ожидается подписание нескольких соглашений с губернатором Евгением Куйвашевым. Приезд Собянина интересен еще и тем, что он считается лидером так называемого «тюменского» политического клана, выходцы из которого (включая Куйвашева) занимают ключевые позиции в регионе.
Как ранее сообщало агентство, фронтменом выставки, скорее всего, будет глава правительства РФ Михаил Мишустин — третий год подряд. Компанию ему составил белорусский премьер Роман Головченко.
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