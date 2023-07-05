В Верхней Пышме (Свердловская область) похоронили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова, который погиб от огнестрельного ранения. Проститься с бизнесменом пришли десятки человек, среди которых родственники, друзья, одноклассники, сотрудники предприятия и коллеги с прошлого места работы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Сергей учился в школе на Уралмаше, учился на четверки — пятерки. Потом ушел в армию. Вернулся, женился, стал работать водителем пожарной машины в МЧС. Потом открыл свой бизнес, делал бетонные блоки. Спортивный человек, ездил на квадроциклах, увлекался охотой, в тайгу ходил», — вспоминает один из его знакомых.
Сергея Лухманова застрелили 3 июля в поселке Залесье, где он строил дом. Родственники обстоятельства смерти не комментируют, потому что, как предполагают знакомые, обстоятельства гибели деликатные — по предварительным данным, Сергея застрелил бывший ухажер его новой возлюбленной. Женщина якобы намного моложе бизнесмена, они строили серьезные планы на совместную жизнь. Близкие погибшего категорически отказали общаться с журналистами и раскрывать причины трагедии, заявив, что в СМИ написали много неправды.
О гибели Сергея Лухманова стало известно 5 июля. Сперва прошла информация о том, что директора «Пластблока» застрелили прямо на рабочем месте, но позднее сотрудники опровергли эту информацию. Убийство произошло в поселке Залесье.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.