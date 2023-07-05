Из Челябинска планируют запустить прямые рейсы в Грузию

Из Челябинска планируют запуск прямых рейсов в Грузию. Согласно приказу Росавиации, подписанному 5 июля, допуск выдан авиакомпании Red Wings по направлению в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.
«Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии: Челябинск—Батуми, Челябинск—Кутаиси и Челябинск—Тбилиси. Возможная частота полетов для перевозчика — семь раз в неделю», — говорится в приказе.
В аэропорту Баландино (Челябинск) URA.RU заявили, что запроса от авиакомпании пока не поступало. Точной даты начала работы рейсов нет.
«Авиакомпании получают разрешение, а после направляют запрос в аэропорт. От данного перевозчика запроса не было», — объяснили URA.RU в пресс-службе.
URA.RU направило запрос в Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.
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