Из Челябинска планируют запустить прямые рейсы в Грузию

06 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Точной даты начала прямых перелетов из Челябинска в Грузию нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Челябинска планируют запуск прямых рейсов в Грузию. Согласно приказу Росавиации, подписанному 5 июля, допуск выдан авиакомпании Red Wings по направлению в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. «Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии: Челябинск—Батуми, Челябинск—Кутаиси и Челябинск—Тбилиси. Возможная частота полетов для перевозчика — семь раз в неделю», — говорится в приказе. В аэропорту Баландино (Челябинск) URA.RU заявили, что запроса от авиакомпании пока не поступало. Точной даты начала работы рейсов нет. «Авиакомпании получают разрешение, а после направляют запрос в аэропорт. От данного перевозчика запроса не было», — объяснили URA.RU в пресс-службе. URA.RU направило запрос в Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.

Из Челябинска планируют запуск прямых рейсов в Грузию. Согласно приказу Росавиации, подписанному 5 июля, допуск выдан авиакомпании Red Wings по направлению в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. «Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии: Челябинск—Батуми, Челябинск—Кутаиси и Челябинск—Тбилиси. Возможная частота полетов для перевозчика — семь раз в неделю», — говорится в приказе. В аэропорту Баландино (Челябинск) URA.RU заявили, что запроса от авиакомпании пока не поступало. Точной даты начала работы рейсов нет. «Авиакомпании получают разрешение, а после направляют запрос в аэропорт. От данного перевозчика запроса не было», — объяснили URA.RU в пресс-службе. URA.RU направило запрос в Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.