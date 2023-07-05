05 июля 2023

Из Челябинска планируют запустить прямые рейсы в Грузию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, заправка самолета, ssj100-95b, ак россия, служба авиаперевозок, подготоака к полету
Точной даты начала прямых перелетов из Челябинска в Грузию нет Фото:

Из Челябинска планируют запуск прямых рейсов в Грузию. Согласно приказу Росавиации, подписанному 5 июля, допуск выдан авиакомпании Red Wings по направлению в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

«Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии: Челябинск—Батуми, Челябинск—Кутаиси и Челябинск—Тбилиси. Возможная частота полетов для перевозчика — семь раз в неделю», — говорится в приказе.

В аэропорту Баландино (Челябинск) URA.RU заявили, что запроса от авиакомпании пока не поступало. Точной даты начала работы рейсов нет.

«Авиакомпании получают разрешение, а после направляют запрос в аэропорт. От данного перевозчика запроса не было», — объяснили URA.RU в пресс-службе.

URA.RU направило запрос в Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска планируют запуск прямых рейсов в Грузию. Согласно приказу Росавиации, подписанному 5 июля, допуск выдан авиакомпании Red Wings по направлению в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. «Выдать допуск перевозчику Ред Вингс на воздушные линии: Челябинск—Батуми, Челябинск—Кутаиси и Челябинск—Тбилиси. Возможная частота полетов для перевозчика — семь раз в неделю», — говорится в приказе. В аэропорту Баландино (Челябинск) URA.RU заявили, что запроса от авиакомпании пока не поступало. Точной даты начала работы рейсов нет. «Авиакомпании получают разрешение, а после направляют запрос в аэропорт. От данного перевозчика запроса не было», — объяснили URA.RU в пресс-службе. URA.RU направило запрос в Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...