В Челябинск приедет комиссия из Генпрокуратуры

06 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Комиссия проведет прием граждан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинск на следующей неделе приедет комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, на приеме будут рассмотрены вопросы, касающиеся нарушения прав следственно-арестованных и осужденных. «Комиссия Генеральной прокуратуры РФ 11 июля с 15 до 17 часов проведет прием граждан по вопросам нарушения прав лиц, находящихся в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, исправительных центрах, либо состоящих на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Прием будет проведен в здании прокуратуры Челябинской области либо в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что каждый желающий сможет записаться на прием. На приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии документов по доводам о нарушениях прав.

В Челябинск на следующей неделе приедет комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, на приеме будут рассмотрены вопросы, касающиеся нарушения прав следственно-арестованных и осужденных. «Комиссия Генеральной прокуратуры РФ 11 июля с 15 до 17 часов проведет прием граждан по вопросам нарушения прав лиц, находящихся в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, исправительных центрах, либо состоящих на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Прием будет проведен в здании прокуратуры Челябинской области либо в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что каждый желающий сможет записаться на прием. На приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии документов по доводам о нарушениях прав.