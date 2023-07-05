05 июля 2023

В Челябинск приедет комиссия из Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Комиссия проведет прием граждан Фото:

В Челябинск на следующей неделе приедет комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, на приеме будут рассмотрены вопросы, касающиеся нарушения прав следственно-арестованных и осужденных.

«Комиссия Генеральной прокуратуры РФ 11 июля с 15 до 17 часов проведет прием граждан по вопросам нарушения прав лиц, находящихся в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, исправительных центрах, либо состоящих на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Прием будет проведен в здании прокуратуры Челябинской области либо в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что каждый желающий сможет записаться на прием. На приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии документов по доводам о нарушениях прав.

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В Челябинск на следующей неделе приедет комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, на приеме будут рассмотрены вопросы, касающиеся нарушения прав следственно-арестованных и осужденных. «Комиссия Генеральной прокуратуры РФ 11 июля с 15 до 17 часов проведет прием граждан по вопросам нарушения прав лиц, находящихся в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, исправительных центрах, либо состоящих на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Прием будет проведен в здании прокуратуры Челябинской области либо в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что каждый желающий сможет записаться на прием. На приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии документов по доводам о нарушениях прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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