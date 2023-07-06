В Екатеринбурге на крыше детской поликлиники обнаружили труп мужчины

В Академическом районе заметили труп мужчины
В екатеринбургском Академическом районе на крыше детской поликлиники местные жители обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На крыше детской поликлиники на улице Павла Шаманова 16 обнаружен труп мужчины. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за информацией пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
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