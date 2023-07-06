В Екатеринбурге на крыше детской поликлиники обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid19, коронавирус, скорая помошь
В Академическом районе заметили труп мужчины Фото:

В екатеринбургском Академическом районе на крыше детской поликлиники местные жители обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На крыше детской поликлиники на улице Павла Шаманова 16 обнаружен труп мужчины. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за информацией пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском Академическом районе на крыше детской поликлиники местные жители обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На крыше детской поликлиники на улице Павла Шаманова 16 обнаружен труп мужчины. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за информацией пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...