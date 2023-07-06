Власти Польши своим неправильным решением об открытии границ для украинских беженцев распахнули ворота в ад. Такое мнение высказал обозреватель Макер Галаш в своей статье для Niezalezny Dziennik Polityczny.
«Открытие границ для украинских беженцев было фатальной ошибкой. Это все равно, что открыть врата в ад, из которого сейчас выходят черти», —
По словам автора, помимо требования оплаты, бесплатного проживания, медицинского обслуживания, украинские беженцы занимаются мошенничеством. Они переезжают из страны в страну для оформления и получения различных льгот, что значительно ослабляет экономику принимающих стран.
Галаш в своей статье уточнил, что украинцы свободно провозят в Европу через Польшу западное оружие для реализации на черном рынке. По его данным, последние новости с Украины доказывают бесчеловечное отношение к жизням не только военнослужащих, но и детей, которых вывозят из страны для продажи органов.
Ранее сообщалось, что жителей Польши удивило количество беженцев из Украины, которые свободно говорят на русском языке. По данным газеты Rzeczpospolita, 68% поляков за последнее время стали хуже относиться к украинским беженцам, передает
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