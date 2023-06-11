Жителей Польши удивило нашествие русскоговорящих украинцев

12 июня 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Отношение к украинским беженцам ухудшается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Польши удивило обилие беженцев из Украины, которые свободно говорят в их стране на русском языке. Об этом рассказал президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка. «Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — цитируют слова Скорка Guardian . По данным Скорка, Польша в эти дни стала одной из самых русскоязычных стран Европы. При этом, судя по результатам проведенного опроса, отношение поляков к русскоговорящим украинцам стремительно ухудшается. «Никто никогда не говорил мне ничего агрессивного, но, конечно, мне немного неудобно говорить по-русски, учитывая здешнюю историю. В магазинах я стараюсь говорить на базовом польском языке, а на работе часто говорю по-украински, но большинство моих разговоров с семьей и друзьями, которые у меня есть здесь, ведутся на русском языке, я не собираюсь внезапно менять свой родной язык», — заявила одна из беженок из Запорожья в Варшаву. Ранее стало известно, что в Польше закрыли общежитие для беженцев из-за возмущений украинцев. Кроме того, в результате опроса выяснилось, что 68% поляков за последнее время стали хуже относиться к украинским беженцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Польши удивило обилие беженцев из Украины, которые свободно говорят в их стране на русском языке. Об этом рассказал президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка. «Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — цитируют слова Скорка Guardian. По данным Скорка, Польша в эти дни стала одной из самых русскоязычных стран Европы. При этом, судя по результатам проведенного опроса, отношение поляков к русскоговорящим украинцам стремительно ухудшается. «Никто никогда не говорил мне ничего агрессивного, но, конечно, мне немного неудобно говорить по-русски, учитывая здешнюю историю. В магазинах я стараюсь говорить на базовом польском языке, а на работе часто говорю по-украински, но большинство моих разговоров с семьей и друзьями, которые у меня есть здесь, ведутся на русском языке, я не собираюсь внезапно менять свой родной язык», — заявила одна из беженок из Запорожья в Варшаву. Ранее стало известно, что в Польше закрыли общежитие для беженцев из-за возмущений украинцев. Кроме того, в результате опроса выяснилось, что 68% поляков за последнее время стали хуже относиться к украинским беженцам.