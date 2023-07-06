В Первоуральске прокуратура начала проверку по факту отравления детей алкоголем

В Первоуральске прокуратура организовала проверку из-за отравления подростков неизвестным напитком. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Инцидент произошел, когда подростки распивали напитки на берегу пруда.
«По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков распивали неустановленные напитки на берегу пруда в пос. Пильная. Напитки по просьбе подростков приобрела для них знакомая. После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительно. Прокуратура взяла на контроль ситуацию. По результатам проверки будут приняты меры», — отметила Марина Канатова.
Ранее URA.RU писало, что сообщение о ЧП с детьми поступило от медработников в дежурную часть полиции территориального ОВД вечером 6 июля. Пострадали мальчик и три девочки, они попали в больницу. По версии силовиков, подростки употребили неизвестный напиток.
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