06 июля 2023

В Первоуральске прокуратура начала проверку по факту отравления детей алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура, прокуратура россии, погоны, эмблема прокуратуры, юрист первого класса
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего Фото:

В Первоуральске прокуратура организовала проверку из-за отравления подростков неизвестным напитком. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Инцидент произошел, когда подростки распивали напитки на берегу пруда.

«По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков распивали неустановленные напитки на берегу пруда в пос. Пильная. Напитки по просьбе подростков приобрела для них знакомая. После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительно. Прокуратура взяла на контроль ситуацию. По результатам проверки будут приняты меры», — отметила Марина Канатова.

Ранее URA.RU писало, что сообщение о ЧП с детьми поступило от медработников в дежурную часть полиции территориального ОВД вечером 6 июля. Пострадали мальчик и три девочки, они попали в больницу. По версии силовиков, подростки употребили неизвестный напиток.

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В Первоуральске прокуратура организовала проверку из-за отравления подростков неизвестным напитком. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Инцидент произошел, когда подростки распивали напитки на берегу пруда. «По предварительной информации, 6 июля 2023 группа подростков распивали неустановленные напитки на берегу пруда в пос. Пильная. Напитки по просьбе подростков приобрела для них знакомая. После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительно. Прокуратура взяла на контроль ситуацию. По результатам проверки будут приняты меры», — отметила Марина Канатова. Ранее URA.RU писало, что сообщение о ЧП с детьми поступило от медработников в дежурную часть полиции территориального ОВД вечером 6 июля. Пострадали мальчик и три девочки, они попали в больницу. По версии силовиков, подростки употребили неизвестный напиток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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