Огнеборцы потушили загоревшийся в Ленинском районе КАМАЗ
В Ленинском районе Челябинска 7 июля в движении загорелся грузовой автомобиль КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«7 июля в движении загорелся грузовик. Происшествие случилось на пересечении улиц Гранитная и Энергетиков. Водитель не пострадал», — сообщили в пресс-службе.
Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Как сообщили в ведомстве, к тушению привлекалось две спецтехники и восемь человек личного состава. Причины устанавливаются.
КАМАЗ загорелся в движении на перекрестке улиц Гранитная и Энергетиков
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