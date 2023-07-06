06 июля 2023

В Челябинске в движении загорелся КАМАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожарная охрана, тушение огня, огонь, вода из шланга
Огнеборцы потушили загоревшийся в Ленинском районе КАМАЗ Фото:

В Ленинском районе Челябинска 7 июля в движении загорелся грузовой автомобиль КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«7 июля в движении загорелся грузовик. Происшествие случилось на пересечении улиц Гранитная и Энергетиков. Водитель не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Как сообщили в ведомстве, к тушению привлекалось две спецтехники и восемь человек личного состава. Причины устанавливаются.

КАМАЗ загорелся в движении на перекрестке улиц Гранитная и Энергетиков
КАМАЗ загорелся в движении на перекрестке улиц Гранитная и Энергетиков
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска 7 июля в движении загорелся грузовой автомобиль КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «7 июля в движении загорелся грузовик. Происшествие случилось на пересечении улиц Гранитная и Энергетиков. Водитель не пострадал», — сообщили в пресс-службе. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Как сообщили в ведомстве, к тушению привлекалось две спецтехники и восемь человек личного состава. Причины устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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