Свердловчане делают макеты пушек, чтобы обмануть противников на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, макет танка
Противник принимает макеты за настоящие пушки и бьет по ним, тратя снаряды и время Фото:

В Екатеринбурге одна из компаний начала производить макеты танковых пушек, которые нужны для того, чтобы рассеять внимание противника и принять огонь на себя. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал собственник предприятия.

«Макеты танковых пушек очень нужны ребятам на фронте. Зачем? Противник принимает их за настоящие танки, целится и бьет по ним. То есть макеты берут весь огонь на себя, переключают внимание противника, и у нашей техники есть фора. На расстоянии или с коптера отличить макет от оригинала практически невозможно», — рассказывает собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ использует надувные танки. Как предполагали эксперты URA.RU, делается это не только в целях маскировки, но и для экономии. «Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве», — делился мнением председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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В Екатеринбурге одна из компаний начала производить макеты танковых пушек, которые нужны для того, чтобы рассеять внимание противника и принять огонь на себя. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал собственник предприятия. «Макеты танковых пушек очень нужны ребятам на фронте. Зачем? Противник принимает их за настоящие танки, целится и бьет по ним. То есть макеты берут весь огонь на себя, переключают внимание противника, и у нашей техники есть фора. На расстоянии или с коптера отличить макет от оригинала практически невозможно», — рассказывает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ использует надувные танки. Как предполагали эксперты URA.RU, делается это не только в целях маскировки, но и для экономии. «Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве», — делился мнением председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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