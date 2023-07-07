Свердловчане делают макеты пушек, чтобы обмануть противников на СВО

07 июля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Противник принимает макеты за настоящие пушки и бьет по ним, тратя снаряды и время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге одна из компаний начала производить макеты танковых пушек, которые нужны для того, чтобы рассеять внимание противника и принять огонь на себя. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал собственник предприятия. «Макеты танковых пушек очень нужны ребятам на фронте. Зачем? Противник принимает их за настоящие танки, целится и бьет по ним. То есть макеты берут весь огонь на себя, переключают внимание противника, и у нашей техники есть фора. На расстоянии или с коптера отличить макет от оригинала практически невозможно», — рассказывает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ использует надувные танки. Как предполагали эксперты URA.RU, делается это не только в целях маскировки, но и для экономии. «Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве», — делился мнением председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В Екатеринбурге одна из компаний начала производить макеты танковых пушек, которые нужны для того, чтобы рассеять внимание противника и принять огонь на себя. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал собственник предприятия. «Макеты танковых пушек очень нужны ребятам на фронте. Зачем? Противник принимает их за настоящие танки, целится и бьет по ним. То есть макеты берут весь огонь на себя, переключают внимание противника, и у нашей техники есть фора. На расстоянии или с коптера отличить макет от оригинала практически невозможно», — рассказывает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ использует надувные танки. Как предполагали эксперты URA.RU, делается это не только в целях маскировки, но и для экономии. «Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве», — делился мнением председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.