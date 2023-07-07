В Екатеринбурге исключили понижение цен на жилье, несмотря на плохие продажи

07 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге не подешевеют квартиры в новостройках, считает Кирилл Холопик Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге не упадет стоимость на жилье в новостройках, несмотря на исторический рекорд по количеству непроданных квартир в городе, который достиг 50 тысяч. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик. В 2023 году объем предложения квартир в новых домах уральской столицы побил исторический рекорд и дошел до 50 тысяч нереализованного жилья. Из данного показателя непроданных квартир только 2,6 тысячи — объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные находятся на разных стадиях строительства. В Екатеринбурге побит исторический рекорд по количеству непроданных квартир в новостройках Несмотря на это, цены на квартиры не станут ниже. Этого не допустят банки. Кредитные организации пропускают на рынок только проекты с соблюденным уровнем маржинальности, другие не аккредитуют. «Это также является и причиной роста цен. Те застройщики, которые были авантюристами и работали ниже себестоимости, чтобы потом завоевать рынок и получить сверхприбыль, ушли с рынка — отсюда произошел рост цен. Сейчас таких нет, эта схема себя изжила, а банки не дают кредит, пока не убедятся в рентабельности проекта не ниже 15%», — сказал Кирилл Холопик. Также собеседник агентства отметил, что снижение цен может сыграть на финансовом положении банков, обанкротив их. «В этой связи, рынок жилья будет просто реагировать падением темпа вывода новых проектов, что со временем привлечет покупателей. Нынешняя затоваренность застройщиков недвижимостью находится в пределах допустимой нормы», — рассказал гендиректор ЕРЗ.РФ. Ранее URA.RU сообщало, что из-за вторичного фонда и дефицита свободной площади на Уралмаше, Юго-Западном и Ботанике не хватает места для возведения новостроек. Возможные места для стройки — только окраины, где нет инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге не упадет стоимость на жилье в новостройках, несмотря на исторический рекорд по количеству непроданных квартир в городе, который достиг 50 тысяч. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик. В 2023 году объем предложения квартир в новых домах уральской столицы побил исторический рекорд и дошел до 50 тысяч нереализованного жилья. Из данного показателя непроданных квартир только 2,6 тысячи — объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные находятся на разных стадиях строительства. Несмотря на это, цены на квартиры не станут ниже. Этого не допустят банки. Кредитные организации пропускают на рынок только проекты с соблюденным уровнем маржинальности, другие не аккредитуют. «Это также является и причиной роста цен. Те застройщики, которые были авантюристами и работали ниже себестоимости, чтобы потом завоевать рынок и получить сверхприбыль, ушли с рынка — отсюда произошел рост цен. Сейчас таких нет, эта схема себя изжила, а банки не дают кредит, пока не убедятся в рентабельности проекта не ниже 15%», — сказал Кирилл Холопик. Также собеседник агентства отметил, что снижение цен может сыграть на финансовом положении банков, обанкротив их. «В этой связи, рынок жилья будет просто реагировать падением темпа вывода новых проектов, что со временем привлечет покупателей. Нынешняя затоваренность застройщиков недвижимостью находится в пределах допустимой нормы», — рассказал гендиректор ЕРЗ.РФ. Ранее URA.RU сообщало, что из-за вторичного фонда и дефицита свободной площади на Уралмаше, Юго-Западном и Ботанике не хватает места для возведения новостроек. Возможные места для стройки — только окраины, где нет инфраструктуры.