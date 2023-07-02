В Екатеринбурге не хватает места для новостроек

03 июля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Нехватка новых домов возникла на Уралмаше, ЖБИ и еще в пяти районах города Фото: Размик Закарян © URA.RU На Уралмаше, Юго-Западном, в Парковом и других районах и микрорайонах Екатеринбурга образовался дефицит новых домов из-за ограниченного количества места для стройки. А в Академическом и на ВИЗе количество предложений, наоборот, превысило спрос. С таким мнением выступил основатель агентства по недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «По моему опыту, нехватка новых домов ощущается сейчас на Уралмаше, Юго-Западном, в Парковом, на Ботанике, на Втузгородке, ЖБИ и в северной части микрорайона Автовокзал. Если там появляются какие-то новые старты по интересным ценам — я рекомендую уделять им особое внимание», — сказал Никита Словиковский. Это связано с тем, что в этих районах много вторичного фонда и мало места для возведения. Из возможных мест стройки — только окраины, где нет инфраструктуры. По словам собеседника агентства, больше всего нового жилья строится и продается в Академическом и на ВИЗе, где количество предложения уже значительно превышает спрос. «С Академом ситуация труднее, так как в районе весьма остро стоит транспортный вопрос, но строить там можно много, так как дома возводят на поле. ВИЗ растет на запад, и там от центра не очень далеко по Татищева, инфраструктура не страдает», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге осенью 2023 вырастет арендная ставка недвижимости. Подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Уралмаше, Юго-Западном, в Парковом и других районах и микрорайонах Екатеринбурга образовался дефицит новых домов из-за ограниченного количества места для стройки. А в Академическом и на ВИЗе количество предложений, наоборот, превысило спрос. С таким мнением выступил основатель агентства по недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «По моему опыту, нехватка новых домов ощущается сейчас на Уралмаше, Юго-Западном, в Парковом, на Ботанике, на Втузгородке, ЖБИ и в северной части микрорайона Автовокзал. Если там появляются какие-то новые старты по интересным ценам — я рекомендую уделять им особое внимание», — сказал Никита Словиковский. Это связано с тем, что в этих районах много вторичного фонда и мало места для возведения. Из возможных мест стройки — только окраины, где нет инфраструктуры. По словам собеседника агентства, больше всего нового жилья строится и продается в Академическом и на ВИЗе, где количество предложения уже значительно превышает спрос. «С Академом ситуация труднее, так как в районе весьма остро стоит транспортный вопрос, но строить там можно много, так как дома возводят на поле. ВИЗ растет на запад, и там от центра не очень далеко по Татищева, инфраструктура не страдает», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге осенью 2023 вырастет арендная ставка недвижимости. Подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке.