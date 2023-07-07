На закрытом для нового ЖК рынке в Челябинске появились крысы

Люди опасаются, что с началом строительства нового ЖК крысы отправятся за едой в соседние жилые кварталы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на Каширинском рынке, который закрыли для строительства на его территории нового жилого комплекса, появились крысы. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Очень беспокоит эпидемиологическая ситуация в связи с закрытием в городе Челябинске Каширинского рынка. Торговцы уехали, а крысы, которые питались испорченными овощами и фруктами остались», — рассказали URA.RU читатели.

По их словам, крысы бегают огромные, а их количество просто неимоверное. С началом строительства нового жилого комплекса на территории бывшего Каширинского рынка крысы, вероятно, отправятся за едой к мусорным бакам в жилые кварталы, а также в расположенный рядом частный сектор. А ведь именно крысы являются переносчиками возбудителей чумы, бешенства, тифа и многих других заболеваний. Занимается ли кто-то их истреблением, интересуются проживающие рядом челябинцы.

Как указано на портале «Справочник телефонов и адресов компаний России», в здании по адресу Отрадная, 25, которое находится на территории Каширинского рынка, располагалась управляющая компания «Тригор и К». По данным сервиса «СБИС», ее владельцами является «Группа Голос. Девелопмент», которая и будет возводить новый микрорайон на месте Каширинского рынка. Журналист URA.RU направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент выхода публикации ответ еще не поступил.

Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка. Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом возведут в течение пяти лет, сообщается на сайте мэрии.