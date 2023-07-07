В Свердловскую область придет антициклон с тропической воздушной массой из Казахстана. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Смещение антициклона со стороны Среднего Поволжья в Казахстан приведет к распространению тропической воздушной массы из Средней Азии по западной периферии антициклона на север», — написал Алексей Пулин в telegram-канале. В том числе тропическая воздушная масса распространится и на Свердловскую область.
По словам синоптика, на Среднем Урале 8 июля ожидается температура от 25 до 30 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от 27 до 29 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчан 9 и 10 июля ожидают два жарких дня с температурой до 40 градусов. Агентство подготовило специальный материал, в котором рассказано, где можно позагорать и искупаться с комфортом.
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