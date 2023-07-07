Ребенок, родителей которого расстрелял пограничник ВСУ, умер от голода

08 июля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Ребенок, чьих родителей убил украинский пограничник в Мариуполе, скончался от голода оставшись один Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ребенок, чьих родителей в Мариуполе расстрелял украинский пограничник, умер от голода, оставшись один в квартире. Об этом сообщают сотрудники российских силовых структур, ссылаясь на показания бабушки ребенка. Убийство супружеской пары произошло в 2022 году. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения преступления пограничником Государственной пограничной службы Украины в марте 2022 года получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка», — рассказал в силовых структурах РФ. Их слова передает РИА Новости. Как следует из протокола, о гибели ребенка от голода рассказала его бабушка. Она уточнила, что в квартире валялись сырые овощи со следами зубов на них. Также она отметила, что ребенок страдал от ДЦП. В прошлом году военные из ЛНР нашли следы массового убийства гражданских руками Вооруженных сил Украины. Также боевик украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрей Богдан рассказывал подробности того, как он расстреливал мирных граждан в Мариуполе. Отмечается, что он это делал ради забавы.

Ребенок, чьих родителей в Мариуполе расстрелял украинский пограничник, умер от голода, оставшись один в квартире. Об этом сообщают сотрудники российских силовых структур, ссылаясь на показания бабушки ребенка. Убийство супружеской пары произошло в 2022 году. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения преступления пограничником Государственной пограничной службы Украины в марте 2022 года получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка», — рассказал в силовых структурах РФ. Их слова передает РИА Новости. Как следует из протокола, о гибели ребенка от голода рассказала его бабушка. Она уточнила, что в квартире валялись сырые овощи со следами зубов на них. Также она отметила, что ребенок страдал от ДЦП. В прошлом году военные из ЛНР нашли следы массового убийства гражданских руками Вооруженных сил Украины. Также боевик украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Андрей Богдан рассказывал подробности того, как он расстреливал мирных граждан в Мариуполе. Отмечается, что он это делал ради забавы.