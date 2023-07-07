07 июля 2023

Екатеринбуржцы признались в любви к русским поэтам

Superjob: самыми любимыми поэтами екатеринбуржцев являются Пушкин, Есенин и Лермонтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, книги, литература, культура, учеба, школа, образование, бюст пушкина
Поэта Александра Пушкина екатеринбуржцы называли чаще других Фото:

Самыми любимыми поэтами у жителей Екатеринбурга являются Александр Пушкин, Сергей Есенин и Михаил Лермонтов. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob.

«Абсолютный лидер поэтического рейтинга SuperJob — Пушкин: почти каждый четвертый екатеринбуржец считает его любимым поэтом (23%). Респонденты чаще всего вспоминали произведения автора, известные со школьных лет: «У лукоморья дуб зеленый…», «Я помню чудное мгновенье…», «Евгений Онегин», — рассказали в Superjob.

Второе и третье место, по результатам опроса, заняли Есенин и Лермонтов. «Есенина процитировал каждый девятый (11%), причем среди женщин поклонниц творчества „московского озорного гуляки“ больше, чем среди мужчин. Лермонтов популярен у 9% опрошенных, классик русской литературы оказался более популярен среди мужчин», — утверждают исследователи.

Помимо тройки самых популярных классиков респонденты упоминали Федора Тютчева (5%), Александра Блока и Владимира Маяковского — по 3%. Среди поэтесс жители упоминали Марину Цветаеву и Анну Ахматову — по 1,5% голосов.

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Самыми любимыми поэтами у жителей Екатеринбурга являются Александр Пушкин, Сергей Есенин и Михаил Лермонтов. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob. «Абсолютный лидер поэтического рейтинга SuperJob — Пушкин: почти каждый четвертый екатеринбуржец считает его любимым поэтом (23%). Респонденты чаще всего вспоминали произведения автора, известные со школьных лет: «У лукоморья дуб зеленый…», «Я помню чудное мгновенье…», «Евгений Онегин», — рассказали в Superjob. Второе и третье место, по результатам опроса, заняли Есенин и Лермонтов. «Есенина процитировал каждый девятый (11%), причем среди женщин поклонниц творчества „московского озорного гуляки“ больше, чем среди мужчин. Лермонтов популярен у 9% опрошенных, классик русской литературы оказался более популярен среди мужчин», — утверждают исследователи. Помимо тройки самых популярных классиков респонденты упоминали Федора Тютчева (5%), Александра Блока и Владимира Маяковского — по 3%. Среди поэтесс жители упоминали Марину Цветаеву и Анну Ахматову — по 1,5% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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