Екатеринбуржцы признались в любви к русским поэтам

Самыми любимыми поэтами у жителей Екатеринбурга являются Александр Пушкин, Сергей Есенин и Михаил Лермонтов. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — компания SuperJob.
«Абсолютный лидер поэтического рейтинга SuperJob — Пушкин: почти каждый четвертый екатеринбуржец считает его любимым поэтом (23%). Респонденты чаще всего вспоминали произведения автора, известные со школьных лет: «У лукоморья дуб зеленый…», «Я помню чудное мгновенье…», «Евгений Онегин», — рассказали в Superjob.
Второе и третье место, по результатам опроса, заняли Есенин и Лермонтов. «Есенина процитировал каждый девятый (11%), причем среди женщин поклонниц творчества „московского озорного гуляки“ больше, чем среди мужчин. Лермонтов популярен у 9% опрошенных, классик русской литературы оказался более популярен среди мужчин», — утверждают исследователи.
Помимо тройки самых популярных классиков респонденты упоминали Федора Тютчева (5%), Александра Блока и Владимира Маяковского — по 3%. Среди поэтесс жители упоминали Марину Цветаеву и Анну Ахматову — по 1,5% голосов.
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