Полковник Макгрегор рассказал, для чего США готовили Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США готовили Украину к тому, чтобы ослабить РФ и захватить ее ресурсы

09 июля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

США пытаясь присвоить ресурсы РФ, но вместо э\того уничтожили Украину, уверен Дуглас Макгрегор Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовили изначально Украину к конфликту с Россией, чтобы ослабить последнюю и присвоить ее ресурсы. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в своем личном youtube-канале Douglas Macgregor SC. По итогу Вашингтон, отметил полковник, уничтожил украинскую нацию, хотя изначально этого и не планировал. По его мнению, закончить конфликт между Украиной и Россией поможет только признание США в своих изначальных планах. Американские журналисты в своем материале для The American Conservative также говорили о похожих планах США. Они писали, что Белый дом своими действиями уничтожит Украину, лишь бы добиться своих целей. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что страны Запада, в том числе и США повторяют путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В НАТО уверены, что принятие Украины в альянс усилит влияние США, передает телеканал 360.

США готовили изначально Украину к конфликту с Россией, чтобы ослабить последнюю и присвоить ее ресурсы. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в своем личном youtube-канале Douglas Macgregor SC. По итогу Вашингтон, отметил полковник, уничтожил украинскую нацию, хотя изначально этого и не планировал. По его мнению, закончить конфликт между Украиной и Россией поможет только признание США в своих изначальных планах. Американские журналисты в своем материале для The American Conservative также говорили о похожих планах США. Они писали, что Белый дом своими действиями уничтожит Украину, лишь бы добиться своих целей. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что страны Запада, в том числе и США повторяют путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В НАТО уверены, что принятие Украины в альянс усилит влияние США, передает телеканал 360.