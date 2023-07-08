США готовили изначально Украину к конфликту с Россией, чтобы ослабить последнюю и присвоить ее ресурсы. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в своем личном youtube-канале Douglas Macgregor SC. По итогу Вашингтон, отметил полковник, уничтожил украинскую нацию, хотя изначально этого и не планировал. По его мнению, закончить конфликт между Украиной и Россией поможет только признание США в своих изначальных планах.
Американские журналисты в своем материале для The American Conservative также говорили о похожих планах США. Они писали, что Белый дом своими действиями уничтожит Украину, лишь бы добиться своих целей. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что страны Запада, в том числе и США повторяют путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В НАТО уверены, что принятие Украины в альянс усилит влияние США, передает телеканал 360.
США готовили изначально Украину к конфликту с Россией, чтобы ослабить последнюю и присвоить ее ресурсы. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в своем личном youtube-канале Douglas Macgregor SC. По итогу Вашингтон, отметил полковник, уничтожил украинскую нацию, хотя изначально этого и не планировал. По его мнению, закончить конфликт между Украиной и Россией поможет только признание США в своих изначальных планах. Американские журналисты в своем материале для The American Conservative также говорили о похожих планах США. Они писали, что Белый дом своими действиями уничтожит Украину, лишь бы добиться своих целей. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что страны Запада, в том числе и США повторяют путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В НАТО уверены, что принятие Украины в альянс усилит влияние США, передает телеканал 360.