The American Conservative: новая стратегия США уничтожит всех украинцев

12 июня 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Стратегия США ведет к большим жертвам среди населения Украины, пишет The American Conservative Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия США в конфликте на Украине может привести к жертвам среди жителей страны в целях достижения выгоды для Белого дома. Об этом сообщает журнал The American Conservative. «США усовершенствовали зловещую стратегию — „Доктрину Байдена“. Ее цель — выжать как можно больше выгоды из конфликта без активного участия Вашингтона и не обращать внимание на жертвы среди украинского населения», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Украина уже стала жертвой такой стратегии, которая уже была использована в отношении Вьетнама, Ирака и Афганистана. США продолжают посылать вооруженную помощь Киеву, достаточную для продолжения боев, но недостаточную для достижения победы. Белому дому не важно, сколько украинцев погибнет и какая будет степень разрушения страны, так как процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для США. В заключение автор отмечает, что киевским властям стоит задуматься о том, какую цену они платят за «игру с США в погоне за оружием». Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Запад отрекается от Украины при любых ошибках Киева, чтобы избежать серьезного скандала для НАТО. Он отмечает, что главной целью Запада не является победа киевского режима, а истощение России. Экс-разведчик, генерал французской армии Доминик Делаварде назвал Украину «пушечным мясом Запада», передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегия США в конфликте на Украине может привести к жертвам среди жителей страны в целях достижения выгоды для Белого дома. Об этом сообщает журнал The American Conservative. «США усовершенствовали зловещую стратегию — „Доктрину Байдена“. Ее цель — выжать как можно больше выгоды из конфликта без активного участия Вашингтона и не обращать внимание на жертвы среди украинского населения», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Украина уже стала жертвой такой стратегии, которая уже была использована в отношении Вьетнама, Ирака и Афганистана. США продолжают посылать вооруженную помощь Киеву, достаточную для продолжения боев, но недостаточную для достижения победы. Белому дому не важно, сколько украинцев погибнет и какая будет степень разрушения страны, так как процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для США. В заключение автор отмечает, что киевским властям стоит задуматься о том, какую цену они платят за «игру с США в погоне за оружием». Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Запад отрекается от Украины при любых ошибках Киева, чтобы избежать серьезного скандала для НАТО. Он отмечает, что главной целью Запада не является победа киевского режима, а истощение России. Экс-разведчик, генерал французской армии Доминик Делаварде назвал Украину «пушечным мясом Запада», передает «Утро.ру».