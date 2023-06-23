Патрушев обвинил Запад в повторении политики Гитлера

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, патрушев николай
Запад желает уничтожить и расчленить Россию, заявил Николай Патрушев Фото:

Коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Адольфа Гитлера и его приспешников. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Сегодня коллективный Запад повторяет путь Гитлера», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Он также напомнил, что 22 июня 1941 года страна столкнулась с «вероломным вторжением немецко-фашистских войск при поддержке армий практически всех стран Западной Европы».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки с самого окончания Второй мировой войны планировали уничтожить Россию. Автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве сообщил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был частью антироссийского плана США.

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Коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Адольфа Гитлера и его приспешников. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Сегодня коллективный Запад повторяет путь Гитлера», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Он также напомнил, что 22 июня 1941 года страна столкнулась с «вероломным вторжением немецко-фашистских войск при поддержке армий практически всех стран Западной Европы». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки с самого окончания Второй мировой войны планировали уничтожить Россию. Автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве сообщил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был частью антироссийского плана США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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