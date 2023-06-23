Патрушев обвинил Запад в повторении политики Гитлера

23 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Запад желает уничтожить и расчленить Россию, заявил Николай Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Адольфа Гитлера и его приспешников. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Сегодня коллективный Запад повторяет путь Гитлера», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Он также напомнил, что 22 июня 1941 года страна столкнулась с «вероломным вторжением немецко-фашистских войск при поддержке армий практически всех стран Западной Европы». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки с самого окончания Второй мировой войны планировали уничтожить Россию. Автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве сообщил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был частью антироссийского плана США.

Коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Адольфа Гитлера и его приспешников. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Сегодня коллективный Запад повторяет путь Гитлера», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Он также напомнил, что 22 июня 1941 года страна столкнулась с «вероломным вторжением немецко-фашистских войск при поддержке армий практически всех стран Западной Европы». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки с самого окончания Второй мировой войны планировали уничтожить Россию. Автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве сообщил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был частью антироссийского плана США.