Нейросеть угощает алкоголем гостей «Екатеринбург-ЭКСПО». Видео

10 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Один экземпляр аппарата представлен в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром» показали виномат (торговый автомат с вином по бокалам) от компании «Недремлющее око». Устройство способно набрать вина в стаканчик или в фужер, сообщает корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. «Идея такого аппарата родилась у руководителя проекта, когда он отдыхал на яхте. Можно набрать вина в стаканчик или в фужер — модификация зависит от пожеланий заказчиков. Стоит такая штука 1 млн рублей. Сделано уже пять экземпляров. Два работают в винотеке в Москве, один в Екатеринбурге», — сообщает журналист агентства. Человек сканирует QR-код на виномате, его перекидывает на сайт для регистрации. Дальше аналогия, как с каршерингом. «У виномата всегда есть человек — бармен, сотрудник магазина, которому человек показывает паспорт, и ему подтверждают регистрацию. После этого камера на виномате распознает по лицу, что человек зарегистрирован в базе, и позволяет ему совершать покупки. Авторы предлагают его использовать на курортах, на круизных лайнерах, в любом месте, где есть продажа алкоголя. Можно устанавливать и в магазинах, но таких заявок пока не было», — отмечает корреспондент URA.RU. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 10 — 13 июля. Выставка проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся актуальная информация о мероприятии — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром» показали виномат (торговый автомат с вином по бокалам) от компании «Недремлющее око». Устройство способно набрать вина в стаканчик или в фужер, сообщает корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. «Идея такого аппарата родилась у руководителя проекта, когда он отдыхал на яхте. Можно набрать вина в стаканчик или в фужер — модификация зависит от пожеланий заказчиков. Стоит такая штука 1 млн рублей. Сделано уже пять экземпляров. Два работают в винотеке в Москве, один в Екатеринбурге», — сообщает журналист агентства. Человек сканирует QR-код на виномате, его перекидывает на сайт для регистрации. Дальше аналогия, как с каршерингом. «У виномата всегда есть человек — бармен, сотрудник магазина, которому человек показывает паспорт, и ему подтверждают регистрацию. После этого камера на виномате распознает по лицу, что человек зарегистрирован в базе, и позволяет ему совершать покупки. Авторы предлагают его использовать на курортах, на круизных лайнерах, в любом месте, где есть продажа алкоголя. Можно устанавливать и в магазинах, но таких заявок пока не было», — отмечает корреспондент URA.RU. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 10 — 13 июля. Выставка проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся актуальная информация о мероприятии — в материале URA.RU.