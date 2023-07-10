В фестивале участвуют блюда за 650, 790 и 850 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ресторан Barbaresco Челябинска участвует во всероссийском фестивале морского гребешка. До 15 июля специальное меню из трех позиций будет включать блюда из гребешков.

«Barbaresco участвует во всероссийском фестивале дальневосточного гребешка „На гребне!“. С 1 по 15 июля попробуйте фестивальное меню из гребешков от шеф-повара Романа Мугалимова», — говорится в паблике «Ресторан Barbaresco» в соцсети «ВКонтакте».

Одно из условий участия в фестивале — стоимость блюда не более полутора тысяч рублей. В спецменю представлено три позиции: крудо из гребешка с соусом из крыжовника, авокадо и малины (650 рублей), гребешки на гриле в глазури из лесной земляники, с молодой черемшой и домашней фокаччей (790 рублей) и орикьетте в соусе шампань с гребешками и щавелем (850 рублей).