В Свердловском городе открыли Аллею Героев. Фото

В городе Кушва состоялось открытие «Аллеи Героев», посвященных героям ВОВ

11 июля 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Бюсты установлены девяти героям Советского Союза из Кушвинского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Кушва (Свердловская область) в сквере имени Татищева открыли Аллею Героев, посвященную фронтовикам-героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин. «Бронзовые памятники-бюсты изготовлены и установлены девяти Героям Советского Союза — Василию Буткову, Александру Рыжову, Николаю Фоминых, Петру Полушкину, Михаилу Сапожникову, Дмитрию Кудрину, Владимиру Бадьину, Анатолию Гробову, Анатолию Рагозину и полному кавалеру ордена Славы — Филиппу Бородулину. Все они ушли на фронт из Кушвинского района и героически сражались за светлое будущее нынешнего поколения», — поделился Слепухин на своей странице «Вконтакте». Михаил Слепухин подчеркнул, что проект «Аллея Героев», направленный на сохранение исторической памяти о героическом прошлом страны, реализован благодаря помощи местных жителей. «Два кушвинских мецената профинансировали изготовление бронзовых бюстов, а литейная мастерская нашего талантливого земляка Дмитрия Брезгина изготовила их. Постаменты создали на кушвинском предприятии Дениса Галанина, а воедино все собрал и установил Павел Ворсин», — отметил глава городского округа. Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, в котором школьники высадили цветы в виде российского триколора на «Аллее Российской славы» в Екатеринбурге. Акция прошла в третий раз в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Кушва (Свердловская область) в сквере имени Татищева открыли Аллею Героев, посвященную фронтовикам-героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин. «Бронзовые памятники-бюсты изготовлены и установлены девяти Героям Советского Союза — Василию Буткову, Александру Рыжову, Николаю Фоминых, Петру Полушкину, Михаилу Сапожникову, Дмитрию Кудрину, Владимиру Бадьину, Анатолию Гробову, Анатолию Рагозину и полному кавалеру ордена Славы — Филиппу Бородулину. Все они ушли на фронт из Кушвинского района и героически сражались за светлое будущее нынешнего поколения», — поделился Слепухин на своей странице «Вконтакте». Михаил Слепухин подчеркнул, что проект «Аллея Героев», направленный на сохранение исторической памяти о героическом прошлом страны, реализован благодаря помощи местных жителей. «Два кушвинских мецената профинансировали изготовление бронзовых бюстов, а литейная мастерская нашего талантливого земляка Дмитрия Брезгина изготовила их. Постаменты создали на кушвинском предприятии Дениса Галанина, а воедино все собрал и установил Павел Ворсин», — отметил глава городского округа. Ранее URA.RU сообщало о мероприятии, в котором школьники высадили цветы в виде российского триколора на «Аллее Российской славы» в Екатеринбурге. Акция прошла в третий раз в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.