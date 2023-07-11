Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве челябинской школьницы

Следователи допросили подозреваемого в отделе и отправились с ним на место преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Следственное управление СКР по Челябинской области опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Симе. На нем показаны фрагменты общения между подозреваемым и следователем.

Самих показаний в видео нет. Следователь заполняет форму допроса. Сам же подозреваемый заполняет письменные объяснения произошедшего. После чего его выводят из кабинета.

После допроса в отделе подозреваемого увезли на место преступления для проведения следственного эксперимента. Там его допросят заново. Он должен будет показать, как убивал девочку.

Школьницу искали с вечера 9 июля. Только утром 11 июля удалось выйти на след пропавшей — на берегу реки Сим нашли ее рюкзак. Но след оказался ложным. Тело девочки обнаружили в лесном массиве. На предполагаемого убийцу удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения. После задержания подозреваемый не смог объяснить мотивов преступления. Но сознался в содеянном и показал, где закопал труп школьницы.