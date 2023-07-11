Шойгу заявил о слежке США за российскими военными

11 июля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Шойгу рассказал о работе западной разведки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведка США и других стран Запада следят за боевой работой Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ», — сказал Сергей Шойгу. Его интервью показано в эфире телеканала «Россия-24».

Разведка США и других стран Запада следят за боевой работой Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ», — сказал Сергей Шойгу. Его интервью показано в эфире телеканала «Россия-24».