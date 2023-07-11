Шойгу заявил о слежке США за российскими военными

Шойгу рассказал о работе западной разведки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Разведка США и других стран Запада следят за боевой работой Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ», — сказал Сергей Шойгу. Его интервью показано в эфире телеканала «Россия-24».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.