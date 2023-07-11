Шойгу заявил о слежке США за российскими военными

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу рассказал о работе западной разведки Фото:
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Разведка США и других стран Запада следят за боевой работой Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ», — сказал Сергей Шойгу. Его интервью показано в эфире телеканала «Россия-24».

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Разведка США и других стран Запада следят за боевой работой Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Разведки США и других стран НАТО тщательно следят и анализируют результаты боевой работы ВС РФ», — сказал Сергей Шойгу. Его интервью показано в эфире телеканала «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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