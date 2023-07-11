У подозреваемого в убийстве школьницы в Симе умер отец

11 июля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

У отца подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Симе не выдержало сердце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Сим (Челябинская область) умер от сердечного приступа после задержания сына. Об этом сообщила мама погибшей школьницы «У него [подозреваемого] отец сегодня умер от сердечного приступа. Его уже наказали», — сообщила изданию «КП-Челябинск» мать погибшей школьницы. Известно, что у мужчины случился сердечный приступ после того, как сына задержали в качестве главного подозреваемого по делу об убийстве девочки. 11-летняя школьница пропала в городе Сим Челябинской области вечером 9 июля. Через несколько дней на берегу реки был найдет ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довести ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.

Отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Сим (Челябинская область) умер от сердечного приступа после задержания сына. Об этом сообщила мама погибшей школьницы «У него [подозреваемого] отец сегодня умер от сердечного приступа. Его уже наказали», — сообщила изданию «КП-Челябинск» мать погибшей школьницы. Известно, что у мужчины случился сердечный приступ после того, как сына задержали в качестве главного подозреваемого по делу об убийстве девочки. 11-летняя школьница пропала в городе Сим Челябинской области вечером 9 июля. Через несколько дней на берегу реки был найдет ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довести ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.