У подозреваемого в убийстве школьницы в Симе умер отец

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У отца подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Симе не выдержало сердце Фото:
новость из сюжета
Убийство 11-летней школьницы в Симе

Отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Сим (Челябинская область) умер от сердечного приступа после задержания сына. Об этом сообщила мама погибшей школьницы

«У него [подозреваемого] отец сегодня умер от сердечного приступа. Его уже наказали», — сообщила изданию «КП-Челябинск» мать погибшей школьницы. Известно, что у мужчины случился сердечный приступ после того, как сына задержали в качестве главного подозреваемого по делу об убийстве девочки.

11-летняя школьница пропала в городе Сим Челябинской области вечером 9 июля. Через несколько дней на берегу реки был найдет ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довести ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.

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Отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Сим (Челябинская область) умер от сердечного приступа после задержания сына. Об этом сообщила мама погибшей школьницы «У него [подозреваемого] отец сегодня умер от сердечного приступа. Его уже наказали», — сообщила изданию «КП-Челябинск» мать погибшей школьницы. Известно, что у мужчины случился сердечный приступ после того, как сына задержали в качестве главного подозреваемого по делу об убийстве девочки. 11-летняя школьница пропала в городе Сим Челябинской области вечером 9 июля. Через несколько дней на берегу реки был найдет ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довести ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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