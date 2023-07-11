Смерть отца обвиняемого в убийстве челябинской школьницы не подтвердилась

12 июля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Информация о том, что отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Симе (Челябинская область) умер после задержания сына, не подтвердилась. Об этом сообщил 12 июля источник URA.RU в силовых структурах. «Вчера многие СМИ сообщали, что мужчина умер от сердечного приступа, узнав о преступлении сына. Журналисты ссылались на мать потерпевшей. Однако сведения не подтвердились», — рассказал инсайдер. В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев. Трагедия случилась в Симе 9 июля. Пропавшую 11-летнюю девочку искали несколько дней. Затем на берегу реки нашли ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довезти ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.

Информация о том, что отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Симе (Челябинская область) умер после задержания сына, не подтвердилась. Об этом сообщил 12 июля источник URA.RU в силовых структурах. «Вчера многие СМИ сообщали, что мужчина умер от сердечного приступа, узнав о преступлении сына. Журналисты ссылались на мать потерпевшей. Однако сведения не подтвердились», — рассказал инсайдер. В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев. Трагедия случилась в Симе 9 июля. Пропавшую 11-летнюю девочку искали несколько дней. Затем на берегу реки нашли ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довезти ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.