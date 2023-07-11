11 июля 2023

Смерть отца обвиняемого в убийстве челябинской школьницы не подтвердилась

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Расследование уголовного дела продолжается Фото:
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Убийство 11-летней школьницы в Симе

Информация о том, что отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Симе (Челябинская область) умер после задержания сына, не подтвердилась. Об этом сообщил 12 июля источник URA.RU в силовых структурах.

«Вчера многие СМИ сообщали, что мужчина умер от сердечного приступа, узнав о преступлении сына. Журналисты ссылались на мать потерпевшей. Однако сведения не подтвердились», — рассказал инсайдер.

В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев. Трагедия случилась в Симе 9 июля. Пропавшую 11-летнюю девочку искали несколько дней. Затем на берегу реки нашли ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довезти ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.

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Информация о том, что отец подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в городе Симе (Челябинская область) умер после задержания сына, не подтвердилась. Об этом сообщил 12 июля источник URA.RU в силовых структурах. «Вчера многие СМИ сообщали, что мужчина умер от сердечного приступа, узнав о преступлении сына. Журналисты ссылались на мать потерпевшей. Однако сведения не подтвердились», — рассказал инсайдер. В пресс-службах силовых структур воздержались от комментариев. Трагедия случилась в Симе 9 июля. Пропавшую 11-летнюю девочку искали несколько дней. Затем на берегу реки нашли ее рюкзак. Позднее задержали местного жителя — отца подруги погибшей. По предварительной информации, он предложил довезти ее до дома, но похитил, убил и тело закопал в лесу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание помочь семье погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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