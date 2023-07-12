В Челябинске силовики разыскивают мужчину, гуляющего с ножом по жилому району. Видео

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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, zz, z-символ
Полицейские выясняют личность мужчины Фото:

В Челябинске покой жителей микрорайона «Парковый» побеспокоил мужчина, разгуливающий по округе в балаклаве и с ножом. Фрагмент прогулки попал на камеру видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Приняты меры к установлению личности данного гражданина. К работе подключены оперативные сотрудники и участковые уполномоченные полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Местные жители в соцсетях утверждают, что мужчина ходит с ножом по району не только ночью, но и днем. Он осматривает местность, вглядывается в прохожих. При этом, покидая двор, он снимает балаклаву.

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В Челябинске покой жителей микрорайона «Парковый» побеспокоил мужчина, разгуливающий по округе в балаклаве и с ножом. Фрагмент прогулки попал на камеру видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Приняты меры к установлению личности данного гражданина. К работе подключены оперативные сотрудники и участковые уполномоченные полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Местные жители в соцсетях утверждают, что мужчина ходит с ножом по району не только ночью, но и днем. Он осматривает местность, вглядывается в прохожих. При этом, покидая двор, он снимает балаклаву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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