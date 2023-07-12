Полицейские выясняют личность мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске покой жителей микрорайона «Парковый» побеспокоил мужчина, разгуливающий по округе в балаклаве и с ножом. Фрагмент прогулки попал на камеру видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Приняты меры к установлению личности данного гражданина. К работе подключены оперативные сотрудники и участковые уполномоченные полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Местные жители в соцсетях утверждают, что мужчина ходит с ножом по району не только ночью, но и днем. Он осматривает местность, вглядывается в прохожих. При этом, покидая двор, он снимает балаклаву.