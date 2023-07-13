В Екатеринбурге утром образовалась сложная дорожная ситуация в некоторых районах, из-за чего горожане опаздывают на работу. Часть из них пожаловались на то, что резко вырос ценник на услуги такси, кроме того, на некоторых участках образовались заторы. Осложняет дорожную ситуацию плохая видимость из-за смога и дождь, сообщили URA.RU сразу несколько читателей.
«Цена на такси выросла в два раза, но это полбеды. Я ждал машину 15 минут, обычно поиски автомобиля занимают не больше 2-3 минут. Водитель рассказывает, что это из-за погодных условий — смога и дождя», — поделился читатель. По его словам, затор был на улице Свердлова — Карла Либкнехта. Другая читательница сообщает, что стоит улица Токарей. При этом сервис «Яндекс. Карты» оценивает уровень пробок на пять баллов.
В Екатеринбурге с вечера 13 июля висит смог и чувствуется запах гари. Причина смога — дым от лесных пожаров.
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