13 июля 2023

В детсадах Екатеринбурга появилась памятка, чтобы защитить детей от выпадения из окон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бахилы, подоконник, дети, мальчик с девочкой, окно
Родителям рекомендуют не оставлять окна открытыми, если дома есть маленький ребенок Фото:

В связи с тем, что частота случаев выпадения детей из окон растет, в детских садах Екатеринбурга появилась памятка для родителей. После ознакомления с ней родители или опекуны должны расписаться. Такая памятка оказалась в распоряжении редакции URA.RU.

Согласно памятке, взрослым рекомендуют не открывать окна полностью. Также необходимо убрать всю мебель от окна, чтобы ребенок не смог забраться. Среди важных рекомендаций — это установка специальных замков на окна. И важно помнить о том, что москитная сетка не убережет ребенка от падения.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова в Екатеринбурге. По предварительным данным, отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Малыш в это время подобрался к открытому окну и упал.

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В связи с тем, что частота случаев выпадения детей из окон растет, в детских садах Екатеринбурга появилась памятка для родителей. После ознакомления с ней родители или опекуны должны расписаться. Такая памятка оказалась в распоряжении редакции URA.RU. Согласно памятке, взрослым рекомендуют не открывать окна полностью. Также необходимо убрать всю мебель от окна, чтобы ребенок не смог забраться. Среди важных рекомендаций — это установка специальных замков на окна. И важно помнить о том, что москитная сетка не убережет ребенка от падения. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова в Екатеринбурге. По предварительным данным, отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Малыш в это время подобрался к открытому окну и упал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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