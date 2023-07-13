В детсадах Екатеринбурга появилась памятка, чтобы защитить детей от выпадения из окон. Фото

14 июля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Родителям рекомендуют не оставлять окна открытыми, если дома есть маленький ребенок Фото: Илья Московец © URA.RU В связи с тем, что частота случаев выпадения детей из окон растет, в детских садах Екатеринбурга появилась памятка для родителей. После ознакомления с ней родители или опекуны должны расписаться. Такая памятка оказалась в распоряжении редакции URA.RU. Согласно памятке, взрослым рекомендуют не открывать окна полностью. Также необходимо убрать всю мебель от окна, чтобы ребенок не смог забраться. Среди важных рекомендаций — это установка специальных замков на окна. И важно помнить о том, что москитная сетка не убережет ребенка от падения. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова в Екатеринбурге. По предварительным данным, отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Малыш в это время подобрался к открытому окну и упал. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В связи с тем, что частота случаев выпадения детей из окон растет, в детских садах Екатеринбурга появилась памятка для родителей. После ознакомления с ней родители или опекуны должны расписаться. Такая памятка оказалась в распоряжении редакции URA.RU. Согласно памятке, взрослым рекомендуют не открывать окна полностью. Также необходимо убрать всю мебель от окна, чтобы ребенок не смог забраться. Среди важных рекомендаций — это установка специальных замков на окна. И важно помнить о том, что москитная сетка не убережет ребенка от падения. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова в Екатеринбурге. По предварительным данным, отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Малыш в это время подобрался к открытому окну и упал.