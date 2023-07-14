Госдума полностью одобрила запрет трансгендеров в РФ

Володин: Госдума в третьем чтении одобрила запрет смены пола в России
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме одобрили запрет смены пола, сообщил Вячеслав Володин Фото:

Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрили закон, запрещающий смену пол в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Он также заявил, что за последние 10 лет количество таких операций возросло в 50 раз. По его словам, такая тенденция недопустима для России.

Ранее Володин завил, что Госдума примет закон о запрете смены пола до конца июля. 13 июля стало известно, что закон был принят Думой во втором чтении.

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Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрили закон, запрещающий смену пол в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также заявил, что за последние 10 лет количество таких операций возросло в 50 раз. По его словам, такая тенденция недопустима для России. Ранее Володин завил, что Госдума примет закон о запрете смены пола до конца июля. 13 июля стало известно, что закон был принят Думой во втором чтении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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