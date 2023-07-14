Госдума полностью одобрила запрет трансгендеров в РФ

В Госдуме одобрили запрет смены пола, сообщил Вячеслав Володин
Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрили закон, запрещающий смену пол в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», —
Он также заявил, что за последние 10 лет количество таких операций возросло в 50 раз. По его словам, такая тенденция недопустима для России.
Ранее Володин завил, что Госдума примет закон о запрете смены пола до конца июля. 13 июля стало известно, что закон был принят Думой во втором чтении.
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