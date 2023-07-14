Госдума полностью одобрила запрет трансгендеров в РФ

Володин: Госдума в третьем чтении одобрила запрет смены пола в России

14 июля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Госдуме одобрили запрет смены пола, сообщил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрили закон, запрещающий смену пол в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также заявил, что за последние 10 лет количество таких операций возросло в 50 раз. По его словам, такая тенденция недопустима для России. Ранее Володин завил, что Госдума примет закон о запрете смены пола до конца июля. 13 июля стало известно, что закон был принят Думой во втором чтении.

Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрили закон, запрещающий смену пол в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также заявил, что за последние 10 лет количество таких операций возросло в 50 раз. По его словам, такая тенденция недопустима для России. Ранее Володин завил, что Госдума примет закон о запрете смены пола до конца июля. 13 июля стало известно, что закон был принят Думой во втором чтении.