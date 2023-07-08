Володин поздравил россиян с Днем семьи новостями о введении запрета на смену пола

08 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Семья является основой общества, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В свете Дня семьи спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян новостями о предстоящем введении запрета на смену пола. Володин подчеркнул, что семья является основой общества. «С Днем семьи, любви и верности! В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что счастливая семья, основанная на взаимном уважении и любви, является надежной опорой и поддержкой для каждого человека. Она приносит радость, дает силы и помогает преодолевать трудности, подчеркнул спикер. Вячеслав Володин напомнил о словах президента Чехии Петра Павела о том, что «если, не дай Бог, Россия победит, все западные ценности будут уничтожены». По словам спикера Госдумы, Запад стремится навязать России чуждые псевдоценности и разрушить ее национальную идентичность. День семьи — это праздник, который отмечается в различных странах в разные даты. Он призван подчеркнуть важность семьи, ее значимость для каждого индивидуума и для общества в целом. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Госдума планирует ввести запрет на формальную смену пола в паспорте без хирургической операции для российских граждан, особенно это связано с молодыми людьми, которые используют такую возможность для избежания призыва в армию, передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свете Дня семьи спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян новостями о предстоящем введении запрета на смену пола. Володин подчеркнул, что семья является основой общества. «С Днем семьи, любви и верности! В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что счастливая семья, основанная на взаимном уважении и любви, является надежной опорой и поддержкой для каждого человека. Она приносит радость, дает силы и помогает преодолевать трудности, подчеркнул спикер. Вячеслав Володин напомнил о словах президента Чехии Петра Павела о том, что «если, не дай Бог, Россия победит, все западные ценности будут уничтожены». По словам спикера Госдумы, Запад стремится навязать России чуждые псевдоценности и разрушить ее национальную идентичность. День семьи — это праздник, который отмечается в различных странах в разные даты. Он призван подчеркнуть важность семьи, ее значимость для каждого индивидуума и для общества в целом. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Госдума планирует ввести запрет на формальную смену пола в паспорте без хирургической операции для российских граждан, особенно это связано с молодыми людьми, которые используют такую возможность для избежания призыва в армию, передает Pravda.Ru.