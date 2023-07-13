Госдума приняла закон, запрещающий смену пола

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о запрете смене пола Фото:

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Из поправок следует, что сменившие пол граждане не смогут быть опекунами, а также брак такого человека будет аннулирован.

«Во втором чтении принят законопроект о запрете смены пола. Важные поправки — усыновителями или опекунами не могут быть лица, изменившие пол», — передает Госдума в своем telegram-канале. Также отмечается, что брак будет аннулирован, если один из супругов сменил пол. В третьем чтении закон будет принят 14 июля.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Из поправок следует, что сменившие пол граждане не смогут быть опекунами, а также брак такого человека будет аннулирован. «Во втором чтении принят законопроект о запрете смены пола. Важные поправки — усыновителями или опекунами не могут быть лица, изменившие пол», — передает Госдума в своем telegram-канале. Также отмечается, что брак будет аннулирован, если один из супругов сменил пол. В третьем чтении закон будет принят 14 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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