Госдума приняла закон, запрещающий смену пола

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Из поправок следует, что сменившие пол граждане не смогут быть опекунами, а также брак такого человека будет аннулирован.
«Во втором чтении принят законопроект о запрете смены пола. Важные поправки — усыновителями или опекунами не могут быть лица, изменившие пол», — передает Госдума в своем telegram-канале. Также отмечается, что брак будет аннулирован, если один из супругов сменил пол. В третьем чтении закон будет принят 14 июля.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Из поправок следует, что сменившие пол граждане не смогут быть опекунами, а также брак такого человека будет аннулирован. «Во втором чтении принят законопроект о запрете смены пола. Важные поправки — усыновителями или опекунами не могут быть лица, изменившие пол», — передает Госдума в своем telegram-канале. Также отмечается, что брак будет аннулирован, если один из супругов сменил пол. В третьем чтении закон будет принят 14 июля.