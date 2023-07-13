На очистку озера Шарташ от грязи хотят потратить полмиллиарда рублей

14 июля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Шарташ является одним из любимых мест отдыха екатеринбуржцев Фото: Размик Закарян © URA.RU На очистку озера Шарташ (Екатеринбург) от грязи планируется потратить почти полмиллиарда — 446,2 миллиона рублей. Именно такую сумму свердловское министерство природных ресурсов и экологии попросило из федерального бюджета. Эта информация содержится в ответе читателю URA.RU, который написал обращение к чиновникам после публикации агентства. «Министерством представлены материалы по мероприятию „Очистка от донных отложений озера Шарташ, источника водоснабжения города Екатеринбурга “ для выделения средств из федерального бюджета в Федеральное агентство водных ресурсов. Общий объем финансирования в рамках реализации регионального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ за счет субвенций из федерального бюджета составляет 446,2 млн рублей», — сказано в ответе регионального минприроды читателю URA.RU. Также в ответе говорится, что приступить к очистке Шарташа планируется с 2025 года. Завершится она в 2028 году. Документ имеется в распоряжении агентства. О том, что некоторые водоемы Екатеринбурга загрязнены из-за вредных выбросов производств, рассказывал доктор биологических наук УрО РАН Владимир Вершинин. По его словам, вода в озере парка Маяковского и в небольшом озерце на Шарташе превратилась в кислоту.

На очистку озера Шарташ (Екатеринбург) от грязи планируется потратить почти полмиллиарда — 446,2 миллиона рублей. Именно такую сумму свердловское министерство природных ресурсов и экологии попросило из федерального бюджета. Эта информация содержится в ответе читателю URA.RU, который написал обращение к чиновникам после публикации агентства. «Министерством представлены материалы по мероприятию „Очистка от донных отложений озера Шарташ, источника водоснабжения города Екатеринбурга “ для выделения средств из федерального бюджета в Федеральное агентство водных ресурсов. Общий объем финансирования в рамках реализации регионального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ за счет субвенций из федерального бюджета составляет 446,2 млн рублей», — сказано в ответе регионального минприроды читателю URA.RU. Также в ответе говорится, что приступить к очистке Шарташа планируется с 2025 года. Завершится она в 2028 году. Документ имеется в распоряжении агентства. О том, что некоторые водоемы Екатеринбурга загрязнены из-за вредных выбросов производств, рассказывал доктор биологических наук УрО РАН Владимир Вершинин. По его словам, вода в озере парка Маяковского и в небольшом озерце на Шарташе превратилась в кислоту.