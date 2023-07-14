В «Росатоме» оценили опасность вещества, утекшего при ЧП на свердловском заводе

«Росатом»: вещество, утекшее при аварии на свердловском заводе, не опасно для людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, промышленность, промышленное предприятие, наука, уэхк, уральский электрохимический комбинат, газовая центрифуга, газовые центрифуги, обогащение урана, атомный кластер, атомная промышленность
В цехе провели санобработку, остальные подразделения работают штатно, заявили в «Росатоме» Фото:

Авария на свердловском заводе «Росатома» — электрохимическом комбинате — не угрожает жителям Новоуральска. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации.

«Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. <…> Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека», — сказано в telegram-канале «Росатома».

Как писало URA.RU, утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб.

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Авария на свердловском заводе «Росатома» — электрохимическом комбинате — не угрожает жителям Новоуральска. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. «Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. <…> Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека», — сказано в telegram-канале «Росатома». Как писало URA.RU, утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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