В «Росатоме» оценили опасность вещества, утекшего при ЧП на свердловском заводе

«Росатом»: вещество, утекшее при аварии на свердловском заводе, не опасно для людей

14 июля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В цехе провели санобработку, остальные подразделения работают штатно, заявили в «Росатоме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авария на свердловском заводе «Росатома» — электрохимическом комбинате — не угрожает жителям Новоуральска. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. «Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. <…> Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека», — сказано в telegram-канале «Росатома». Как писало URA.RU, утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб.

Авария на свердловском заводе «Росатома» — электрохимическом комбинате — не угрожает жителям Новоуральска. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. «Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. <…> Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям. Обедненный гексафторид урана — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека», — сказано в telegram-канале «Росатома». Как писало URA.RU, утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб.