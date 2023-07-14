Промышленники снижают объемы работы из-за дыма над Челябинском

Предприятия ограничат свою работу, чтобы снизить нагрузку на атмосферный воздух Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Челябинске из-за гари от свердловских пожаров пять предприятий снизили режим работы. О том, что часть работ будет приостановлена, URA.RU сообщили 14 июля в пресс-службе минэкологии региона.

«Предприятия вводят дополнительные меры. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) приостановил две печи, цех по производству агломерата, машину непрерывного литья и пылящие работы. Там также осуществляют полив территории», — заявили в министерстве.

Предприятие «Мечел-Кокс» усилили контроль за регламентами и очисткой воздуха. Коксовые батареи переведены в тихий ход, повышается герметичность и контролируется качество воды на тушении кокса. Работы идут на пониженном производстве не менее 50% от производственной мощности.

На Челябинском электрометаллургическом комбинате остановили работу пяти печей в разных цехах. Челябинский цинковый завод исключил выгрузку и пересыпку пылящих материалов на улице. Там усилили полив территорий, в том числе прилегающих к заводу.

Филиал завода «Техно» снизил производственные мощности на работающих линиях на 15%. Там сократили объем выбросов фенола, усилили контроль за регламентом и работой оборудования. На заводе рассредоточили работу агрегатов, отключили дробилки, запретили продувку, чистку емкостей и оборудования с загрязняющими веществами. Среди распоряжений также ограничение на использование ЖД и автомобилей.

Челябинских промышленников собрали на экстренное совещание утром 14 июля. Жители пожаловались на запах гари и смог над городом, которые возникли из-за свердловских пожаров. В пресс-службе по Управлению обеспечения безопасности (УБЖ) города URA.RU сообщили, что дымка и запах продержится над Челябинском до 17 июля.