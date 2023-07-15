15 июля 2023
14 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер вручил награды металлургам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил металлургов с профессиональным праздником Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил металлургов с профессиональным праздником и вручил им государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В честь Дня металлурга Алексей Текслер вручил государственные награды работникам комбината. Медалями „За заслуги перед Челябинской областью“, знаками отличия „Почетный наставник“, а также Почетными грамотами и благодарностями губернатора были удостоены десять представителей ЧМК», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Торжественное вручение наград состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню Металлурга, 80-летию ПАО «ЧМК» и 20-летию компании «Мечел», которое прошло в спорткомплексе «Металлург». Текслер подчеркнул, что комбинат всегда решал проблемы страны как в военные, так и послевоенные годы. Кроме того, после рейда по Метталлургическому району глава региона отметил, что все поручения по ремонту дорог и Дома культуры, обновлению сферы ЖКХ, благоустройству парка имени Тищенко выполняются.

Ранее Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. По его словам, металлургия всегда остается одной из главных отраслей, где реализуются самые крупные проекты.

Государственные награды получили выдающиеся представители профессии
Государственные награды получили выдающиеся представители профессии
Текслер поздравил металлургов
Текслер поздравил металлургов

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил металлургов с профессиональным праздником и вручил им государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В честь Дня металлурга Алексей Текслер вручил государственные награды работникам комбината. Медалями „За заслуги перед Челябинской областью“, знаками отличия „Почетный наставник“, а также Почетными грамотами и благодарностями губернатора были удостоены десять представителей ЧМК», — отметили в пресс-службе правительства региона. Торжественное вручение наград состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню Металлурга, 80-летию ПАО «ЧМК» и 20-летию компании «Мечел», которое прошло в спорткомплексе «Металлург». Текслер подчеркнул, что комбинат всегда решал проблемы страны как в военные, так и послевоенные годы. Кроме того, после рейда по Метталлургическому району глава региона отметил, что все поручения по ремонту дорог и Дома культуры, обновлению сферы ЖКХ, благоустройству парка имени Тищенко выполняются. Ранее Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. По его словам, металлургия всегда остается одной из главных отраслей, где реализуются самые крупные проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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