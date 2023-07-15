Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил металлургов с профессиональным праздником и вручил им государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В честь Дня металлурга Алексей Текслер вручил государственные награды работникам комбината. Медалями „За заслуги перед Челябинской областью“, знаками отличия „Почетный наставник“, а также Почетными грамотами и благодарностями губернатора были удостоены десять представителей ЧМК», — отметили в пресс-службе правительства региона.
Торжественное вручение наград состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню Металлурга, 80-летию ПАО «ЧМК» и 20-летию компании «Мечел», которое прошло в спорткомплексе «Металлург». Текслер подчеркнул, что комбинат всегда решал проблемы страны как в военные, так и послевоенные годы. Кроме того, после рейда по Метталлургическому району глава региона отметил, что все поручения по ремонту дорог и Дома культуры, обновлению сферы ЖКХ, благоустройству парка имени Тищенко выполняются.
Ранее Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. По его словам, металлургия всегда остается одной из главных отраслей, где реализуются самые крупные проекты.
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