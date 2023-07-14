Челябинский губернатор обратился к металлургам

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем металлурга

15 июля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Для Челябинской области День металлурга — это по-настоящему народный праздник, отметил Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. По его словам, металлургия всегда остается одной из главных отраслей, где реализуются самые крупные проекты. «Для нашей области это по-настоящему народный праздник, объединяющий всех людей. Сегодня структура экономики меняется, но металлургия остается одной из главных, базовых отраслей, где реализуются самые крупные инвестиционные и наукоемкие проекты», — приводит слова Текслера telegram-канал «Единая Россия | Челябинская область». Отдельно глава региона поблагодарил за труд ветеранов отрасли, а также нынешних горняков и металлургов, на которых сейчас лежит особая ответственность. По словам губернатора, металлургия сделала Челябинскую область «опорным краем державы», сейчас, как и прежде, она не должна подвести страну и армию. В конце поздравительной речи Алексей Текслер пожелал металлургам и горнякам новых успехов, крепкого здоровья и добра.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. По его словам, металлургия всегда остается одной из главных отраслей, где реализуются самые крупные проекты. «Для нашей области это по-настоящему народный праздник, объединяющий всех людей. Сегодня структура экономики меняется, но металлургия остается одной из главных, базовых отраслей, где реализуются самые крупные инвестиционные и наукоемкие проекты», — приводит слова Текслера telegram-канал «Единая Россия | Челябинская область». Отдельно глава региона поблагодарил за труд ветеранов отрасли, а также нынешних горняков и металлургов, на которых сейчас лежит особая ответственность. По словам губернатора, металлургия сделала Челябинскую область «опорным краем державы», сейчас, как и прежде, она не должна подвести страну и армию. В конце поздравительной речи Алексей Текслер пожелал металлургам и горнякам новых успехов, крепкого здоровья и добра.