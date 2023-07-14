В Челябинске в ДТП по Копейскому шоссе пострадали пятилетняя девочка и два подростка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.
«Проводится проверка по факту ДТП, которое произошло 15 июля в 06.50 в Челябинске около дома №2а по Копейскому шоссе. В аварии травмы получила 5-летняя девочка, а также дети 12, 14 лет и 40-летняя женщина», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. В соцсети сообщается, что ребенок был госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники ГИБДД по Челябинску еще раз обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать ПДД. В частности, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия. Кроме того, крайне важно использовать специальные кресла при перевозке детей.
Ранее в Челябинске из-за ДТП машина въехала в киоск. Авария произошла на улице Гагарина 14 июля.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.