14 июля 2023

В Челябинске в ДТП пострадали трое детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Сотрудники ГИБДД по Челябинску просят автомобилистов быть внимательными на дорогах Фото:

В Челябинске в ДТП по Копейскому шоссе пострадали пятилетняя девочка и два подростка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Проводится проверка по факту ДТП, которое произошло 15 июля в 06.50 в Челябинске около дома №2а по Копейскому шоссе. В аварии травмы получила 5-летняя девочка, а также дети 12, 14 лет и 40-летняя женщина», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. В соцсети сообщается, что ребенок был госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД по Челябинску еще раз обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать ПДД. В частности, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия. Кроме того, крайне важно использовать специальные кресла при перевозке детей.

Ранее в Челябинске из-за ДТП машина въехала в киоск. Авария произошла на улице Гагарина 14 июля.

Пострадавшему в аварии ребенку потребовалась госпитализация
Пострадавшему в аварии ребенку потребовалась госпитализация

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В Челябинске в ДТП по Копейскому шоссе пострадали пятилетняя девочка и два подростка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу. «Проводится проверка по факту ДТП, которое произошло 15 июля в 06.50 в Челябинске около дома №2а по Копейскому шоссе. В аварии травмы получила 5-летняя девочка, а также дети 12, 14 лет и 40-летняя женщина», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. В соцсети сообщается, что ребенок был госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД по Челябинску еще раз обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать ПДД. В частности, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия. Кроме того, крайне важно использовать специальные кресла при перевозке детей. Ранее в Челябинске из-за ДТП машина въехала в киоск. Авария произошла на улице Гагарина 14 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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