В Челябинске в ДТП пострадали трое детей. Фото

15 июля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД по Челябинску просят автомобилистов быть внимательными на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в ДТП по Копейскому шоссе пострадали пятилетняя девочка и два подростка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу. «Проводится проверка по факту ДТП, которое произошло 15 июля в 06.50 в Челябинске около дома №2а по Копейскому шоссе. В аварии травмы получила 5-летняя девочка, а также дети 12, 14 лет и 40-летняя женщина», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. В соцсети сообщается, что ребенок был госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД по Челябинску еще раз обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать ПДД. В частности, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия. Кроме того, крайне важно использовать специальные кресла при перевозке детей. Ранее в Челябинске из-за ДТП машина въехала в киоск. Авария произошла на улице Гагарина 14 июля. Пострадавшему в аварии ребенку потребовалась госпитализация Фото представлено пресс-службой ГИБДД по Челябинску

В Челябинске в ДТП по Копейскому шоссе пострадали пятилетняя девочка и два подростка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу. «Проводится проверка по факту ДТП, которое произошло 15 июля в 06.50 в Челябинске около дома №2а по Копейскому шоссе. В аварии травмы получила 5-летняя девочка, а также дети 12, 14 лет и 40-летняя женщина», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. В соцсети сообщается, что ребенок был госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД по Челябинску еще раз обращаются к участникам дорожного движения и просят соблюдать ПДД. В частности, не отвлекаться на гаджеты, не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия. Кроме того, крайне важно использовать специальные кресла при перевозке детей. Ранее в Челябинске из-за ДТП машина въехала в киоск. Авария произошла на улице Гагарина 14 июля.