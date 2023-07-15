В Нягани (ХМАО) продают бизнес-центр «Максимум», цена которого составляет 95 миллионов рублей. За эту стоимость можно приобрести четыре двухкомнатные квартиры в центре Москвы. Данное объявление размещено на платформе «Авито».
«Продаю бизнес-центр „Максимум“. Можно использовать под собственные нужды или как арендный бизнес. Земля находится в собственности. Большая часть помещений сдана в аренду. Стоимость всего составит 95 миллионов рублей», — написано в объявлении.
По словам владельца, здание расположено в трафиковой зоне. Рядом находятся парки и автобусная остановка. Продавец готов обсудить предложения по разумному торгу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавали франшизу сети пиццерий. Продавец обещал, что с первого месяца бизнес начнет приносить прибыль от 400 тысяч рублей.
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