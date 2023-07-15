В ХМАО продают бизнес-центр по цене четырех квартир в центре Москвы. Фото

16 июля 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Стоимость здания составила 95 миллионов рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Нягани (ХМАО) продают бизнес-центр «Максимум», цена которого составляет 95 миллионов рублей. За эту стоимость можно приобрести четыре двухкомнатные квартиры в центре Москвы. Данное объявление размещено на платформе «Авито». «Продаю бизнес-центр „Максимум“. Можно использовать под собственные нужды или как арендный бизнес. Земля находится в собственности. Большая часть помещений сдана в аренду. Стоимость всего составит 95 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, здание расположено в трафиковой зоне. Рядом находятся парки и автобусная остановка. Продавец готов обсудить предложения по разумному торгу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавали франшизу сети пиццерий. Продавец обещал, что с первого месяца бизнес начнет приносить прибыль от 400 тысяч рублей. Фото: платформа «Авито»

В Нягани (ХМАО) продают бизнес-центр «Максимум», цена которого составляет 95 миллионов рублей. За эту стоимость можно приобрести четыре двухкомнатные квартиры в центре Москвы. Данное объявление размещено на платформе «Авито». «Продаю бизнес-центр „Максимум“. Можно использовать под собственные нужды или как арендный бизнес. Земля находится в собственности. Большая часть помещений сдана в аренду. Стоимость всего составит 95 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, здание расположено в трафиковой зоне. Рядом находятся парки и автобусная остановка. Продавец готов обсудить предложения по разумному торгу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавали франшизу сети пиццерий. Продавец обещал, что с первого месяца бизнес начнет приносить прибыль от 400 тысяч рублей.