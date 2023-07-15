15 июля 2023
14 июля 2023

В ХМАО продают бизнес-центр по цене четырех квартир в центре Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, бизнес центр, Данилин
Стоимость здания составила 95 миллионов рублей Фото:

В Нягани (ХМАО) продают бизнес-центр «Максимум», цена которого составляет 95 миллионов рублей. За эту стоимость можно приобрести четыре двухкомнатные квартиры в центре Москвы. Данное объявление размещено на платформе «Авито».

«Продаю бизнес-центр „Максимум“. Можно использовать под собственные нужды или как арендный бизнес. Земля находится в собственности. Большая часть помещений сдана в аренду. Стоимость всего составит 95 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, здание расположено в трафиковой зоне. Рядом находятся парки и автобусная остановка. Продавец готов обсудить предложения по разумному торгу.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавали франшизу сети пиццерий. Продавец обещал, что с первого месяца бизнес начнет приносить прибыль от 400 тысяч рублей.

Фото:

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В Нягани (ХМАО) продают бизнес-центр «Максимум», цена которого составляет 95 миллионов рублей. За эту стоимость можно приобрести четыре двухкомнатные квартиры в центре Москвы. Данное объявление размещено на платформе «Авито». «Продаю бизнес-центр „Максимум“. Можно использовать под собственные нужды или как арендный бизнес. Земля находится в собственности. Большая часть помещений сдана в аренду. Стоимость всего составит 95 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, здание расположено в трафиковой зоне. Рядом находятся парки и автобусная остановка. Продавец готов обсудить предложения по разумному торгу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавали франшизу сети пиццерий. Продавец обещал, что с первого месяца бизнес начнет приносить прибыль от 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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