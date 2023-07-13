В Сургуте продают бизнес с доходом от 400 тысяч рублей в первый месяц

По расчетам продавца срок окупаемости вложений составит от 18 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) продают франшизу сети пиццерий ItalianPizza. Продавец обещает франчайзи, что с первого месяца бизнес начнет приносить прибыль от 400 тысяч рублей. Информация опубликована на портале бесплатных объявлений.

«Сеть пиццерий ItalianPizza ищет партнера в Сургуте. Чистая прибыль — от 400 тысяч рублей в месяц с первого месяца работы с дальнейшим выходом на 800 тысяч», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

Стоимость франшизы продавец оценил в семь миллионов рублей. По его расчетам, срок окупаемости вложений составит от 18 месяцев.

Уточняется, что у ItalianPizza имеется пять собственных пиццерий в Екатеринбурге, 42 франчайзи в городах УрФО. В Свердловской, Челябинской областях и ХМАО ожидается открытие еще 12 пиццерий. Со слов владельца бренда, общая выручка всех точек за 2022 год составила почти 900 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев посетил объекты, реализуемые инициативными гражданами при поддержке муниципалитета. В ходе выездных мероприятий была дана оценка проделанной работе и проанализированы планы на будущее. Мэр сообщил, что в рамках расширения бизнеса, няганцы планируют открыть семейное кафе под брендом «Italian Pizza» в 3-м микрорайоне.