15 июля 2023

Екатеринбуржца госпитализировали с открытым переломом черепа после нападения охранника ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, екатеринбург , машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом свода и основания черепа Фото:

В Екатеринбурге охранник одного из торговых центров избил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом свода и основания черепа, а также ушибом мозга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Между пострадавшим и задержанным возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил кулаком своего оппонента по лицу. Согласно диагнозу, потерпевший получил открытый перелом костей свода и основания черепа, ушиб мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался 39-летний охранник паркинга одного из ТЦ в Екатеринбурге. Полицейские отметили, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Теперь охраннику грозит до восьми лет лишения свободы

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге охранники торгового центра «Академический» напали на курьера и начали затаскивать в служебное помещение. По словам пострадавшего, во время потасовки у него выпал беспроводной наушник и его сломали охранники.

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В Екатеринбурге охранник одного из торговых центров избил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом свода и основания черепа, а также ушибом мозга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Между пострадавшим и задержанным возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил кулаком своего оппонента по лицу. Согласно диагнозу, потерпевший получил открытый перелом костей свода и основания черепа, ушиб мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным оказался 39-летний охранник паркинга одного из ТЦ в Екатеринбурге. Полицейские отметили, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Теперь охраннику грозит до восьми лет лишения свободы Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге охранники торгового центра «Академический» напали на курьера и начали затаскивать в служебное помещение. По словам пострадавшего, во время потасовки у него выпал беспроводной наушник и его сломали охранники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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