Екатеринбуржца госпитализировали с открытым переломом черепа после нападения охранника ТЦ

Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом свода и основания черепа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге охранник одного из торговых центров избил мужчину. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом свода и основания черепа, а также ушибом мозга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Между пострадавшим и задержанным возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил кулаком своего оппонента по лицу. Согласно диагнозу, потерпевший получил открытый перелом костей свода и основания черепа, ушиб мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался 39-летний охранник паркинга одного из ТЦ в Екатеринбурге. Полицейские отметили, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление. Теперь охраннику грозит до восьми лет лишения свободы

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге охранники торгового центра «Академический» напали на курьера и начали затаскивать в служебное помещение. По словам пострадавшего, во время потасовки у него выпал беспроводной наушник и его сломали охранники.