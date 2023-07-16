Путин: Россия будет изучать трофейные западные танки и БМП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
У России есть возможность изучать западную военную технику, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России есть возможность изучить трофейные западные танки и БМП, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь трофейной западной военной техники и посмотреть, то почему бы нет? Это поможет дополнительно улучшить российскую технику», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что современная военная техника имеется не только у Запада. Она есть и у России, заключил Путин.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У России есть возможность изучить трофейные западные танки и БМП, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если есть возможность заглянуть вовнутрь трофейной западной военной техники и посмотреть, то почему бы нет? Это поможет дополнительно улучшить российскую технику», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что современная военная техника имеется не только у Запада. Она есть и у России, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...