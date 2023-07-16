Путин: Россия будет изучать трофейные западные танки и БМП

16 июля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

У России есть возможность изучать западную военную технику, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть возможность изучить трофейные западные танки и БМП, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если есть возможность заглянуть вовнутрь трофейной западной военной техники и посмотреть, то почему бы нет? Это поможет дополнительно улучшить российскую технику», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что современная военная техника имеется не только у Запада. Она есть и у России, заключил Путин.

У России есть возможность изучить трофейные западные танки и БМП, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если есть возможность заглянуть вовнутрь трофейной западной военной техники и посмотреть, то почему бы нет? Это поможет дополнительно улучшить российскую технику», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что современная военная техника имеется не только у Запада. Она есть и у России, заключил Путин.