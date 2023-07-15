В курортном поселке на челябинском озере продают гостиницу

На берегу озера Тургояк в Челябинской области выставлена на продажу гостиница площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.
«Нежилое помещение на первой линии городского пляжа озера Тургояк в цокольном этаже пятиэтажки. Действующая гостиница. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха, два техпомещения», — сообщает автор объявления на сайте «Авито»
Владелец гостиницы добавляет, что номера представляют собой студии, где выделена зона кухни и есть собственный санузел. Причиной продажи обозначено проживание в другом регионе. Автор объявления готов поменяться на недвижимость в регионах России или в Европе.
Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий.
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