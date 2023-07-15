15 июля 2023

В курортном поселке на челябинском озере продают гостиницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, туризм, экология, озеро тургояк
Гостиница расположена на берегу курортного озера Тургояк Фото:

На берегу озера Тургояк в Челябинской области выставлена на продажу гостиница площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«Нежилое помещение на первой линии городского пляжа озера Тургояк в цокольном этаже пятиэтажки. Действующая гостиница. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха, два техпомещения», — сообщает автор объявления на сайте «Авито»

Владелец гостиницы добавляет, что номера представляют собой студии, где выделена зона кухни и есть собственный санузел. Причиной продажи обозначено проживание в другом регионе. Автор объявления готов поменяться на недвижимость в регионах России или в Европе.

Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий.

Гостиница расположена в цоколе пятиэтажного дома
Гостиница расположена в цоколе пятиэтажного дома

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На берегу озера Тургояк в Челябинской области выставлена на продажу гостиница площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Нежилое помещение на первой линии городского пляжа озера Тургояк в цокольном этаже пятиэтажки. Действующая гостиница. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха, два техпомещения», — сообщает автор объявления на сайте «Авито» Владелец гостиницы добавляет, что номера представляют собой студии, где выделена зона кухни и есть собственный санузел. Причиной продажи обозначено проживание в другом регионе. Автор объявления готов поменяться на недвижимость в регионах России или в Европе. Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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