В курортном поселке на челябинском озере продают гостиницу

16 июля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Гостиница расположена на берегу курортного озера Тургояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На берегу озера Тургояк в Челябинской области выставлена на продажу гостиница площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Нежилое помещение на первой линии городского пляжа озера Тургояк в цокольном этаже пятиэтажки. Действующая гостиница. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха, два техпомещения», — сообщает автор объявления на сайте «Авито» Владелец гостиницы добавляет, что номера представляют собой студии, где выделена зона кухни и есть собственный санузел. Причиной продажи обозначено проживание в другом регионе. Автор объявления готов поменяться на недвижимость в регионах России или в Европе. Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий. Гостиница расположена в цоколе пятиэтажного дома Скрин сайта «Авито»

На берегу озера Тургояк в Челябинской области выставлена на продажу гостиница площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Нежилое помещение на первой линии городского пляжа озера Тургояк в цокольном этаже пятиэтажки. Действующая гостиница. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха, два техпомещения», — сообщает автор объявления на сайте «Авито» Владелец гостиницы добавляет, что номера представляют собой студии, где выделена зона кухни и есть собственный санузел. Причиной продажи обозначено проживание в другом регионе. Автор объявления готов поменяться на недвижимость в регионах России или в Европе. Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022, на 25,6% вырос спрос на номера в гостиницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное известным сервисом для путешествий.