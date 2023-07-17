Кремль: теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву отношений с США

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле заявили, что теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву дипотношений с США и Великобританией Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву дипломатических отношений с США и Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима Вашингтоном и рядом европейских столиц и Северо-Атлантическим альянсом. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из НАТО и Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас иллюзий нет. Нужно ли разрывать полностью отношения? Вряд ли, потому что даже в самый острый момент нужны каналы для диалога. Это не значит, что мы налаживаем отношения, но каналы для диалога нужны», — подчеркнул Песков.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения украинские власти принимают «при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост.

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Теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву дипломатических отношений с США и Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима Вашингтоном и рядом европейских столиц и Северо-Атлантическим альянсом. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из НАТО и Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас иллюзий нет. Нужно ли разрывать полностью отношения? Вряд ли, потому что даже в самый острый момент нужны каналы для диалога. Это не значит, что мы налаживаем отношения, но каналы для диалога нужны», — подчеркнул Песков. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения украинские власти принимают «при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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