Кремль: теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву отношений с США

17 июля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву дипотношений с США и Великобританией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву дипломатических отношений с США и Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима Вашингтоном и рядом европейских столиц и Северо-Атлантическим альянсом. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из НАТО и Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас иллюзий нет. Нужно ли разрывать полностью отношения? Вряд ли, потому что даже в самый острый момент нужны каналы для диалога. Это не значит, что мы налаживаем отношения, но каналы для диалога нужны», — подчеркнул Песков. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения украинские власти принимают «при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост.

Теракт на Крымском мосту не приведет к разрыву дипломатических отношений с США и Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима Вашингтоном и рядом европейских столиц и Северо-Атлантическим альянсом. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из НАТО и Вашингтона в Киев на постоянной основе. Здесь у нас иллюзий нет. Нужно ли разрывать полностью отношения? Вряд ли, потому что даже в самый острый момент нужны каналы для диалога. Это не значит, что мы налаживаем отношения, но каналы для диалога нужны», — подчеркнул Песков. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения украинские власти принимают «при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост.