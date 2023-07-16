16 июля 2023

Двух свердловчан, которые попали в украинский плен, внесли в список на обмен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, камуфляж, армия, военные, солдаты, войска, призыв, обувь, берцы, новобранец, призывник, военнослужащие, вежливые люди, сво
В украинском плену находятся двое свердловчан, их внесли в список на обмен Фото:

Двух военнослужащих родом из Свердловской области, которые попали в плен ВСУ, внесли в список на обмен. Всего известно о четырех россиянах, которые числились пропавшими без вести, но теперь известно, что они в плену.

«По некоторым [военнослужащим, пропавшим без вести] поступает информация, что они живы, хоть и в плену. Накануне получил ответ из главного управления военной полиции. По четверым подтвердилось: живы, в плену. Внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей», — написал у себя в tekegram-канале депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Всего статус, пропавших без вести, имеют пятеро свердловчан. Еще по шести военнослужащим расследование продолжается, они ни в каких списках не значатся. Речь идет, в частности, о солдатах из Асбеста, Ирбита, Серова.

В начале июля в ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двух военнослужащих родом из Свердловской области, которые попали в плен ВСУ, внесли в список на обмен. Всего известно о четырех россиянах, которые числились пропавшими без вести, но теперь известно, что они в плену. «По некоторым [военнослужащим, пропавшим без вести] поступает информация, что они живы, хоть и в плену. Накануне получил ответ из главного управления военной полиции. По четверым подтвердилось: живы, в плену. Внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей», — написал у себя в tekegram-канале депутат Госдумы от региона Максим Иванов. Всего статус, пропавших без вести, имеют пятеро свердловчан. Еще по шести военнослужащим расследование продолжается, они ни в каких списках не значатся. Речь идет, в частности, о солдатах из Асбеста, Ирбита, Серова. В начале июля в ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...