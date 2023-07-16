Двух свердловчан, которые попали в украинский плен, внесли в список на обмен

17 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

В украинском плену находятся двое свердловчан, их внесли в список на обмен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух военнослужащих родом из Свердловской области, которые попали в плен ВСУ, внесли в список на обмен. Всего известно о четырех россиянах, которые числились пропавшими без вести, но теперь известно, что они в плену. «По некоторым [военнослужащим, пропавшим без вести] поступает информация, что они живы, хоть и в плену. Накануне получил ответ из главного управления военной полиции. По четверым подтвердилось: живы, в плену. Внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей», — написал у себя в tekegram-канале депутат Госдумы от региона Максим Иванов. Всего статус, пропавших без вести, имеют пятеро свердловчан. Еще по шести военнослужащим расследование продолжается, они ни в каких списках не значатся. Речь идет, в частности, о солдатах из Асбеста, Ирбита, Серова. В начале июля в ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Двух военнослужащих родом из Свердловской области, которые попали в плен ВСУ, внесли в список на обмен. Всего известно о четырех россиянах, которые числились пропавшими без вести, но теперь известно, что они в плену. «По некоторым [военнослужащим, пропавшим без вести] поступает информация, что они живы, хоть и в плену. Накануне получил ответ из главного управления военной полиции. По четверым подтвердилось: живы, в плену. Внесены в список на обмен. Двое из них из Свердловской области. Пока без подробностей», — написал у себя в tekegram-канале депутат Госдумы от региона Максим Иванов. Всего статус, пропавших без вести, имеют пятеро свердловчан. Еще по шести военнослужащим расследование продолжается, они ни в каких списках не значатся. Речь идет, в частности, о солдатах из Асбеста, Ирбита, Серова. В начале июля в ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.