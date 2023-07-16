16 июля 2023

Мэрия Екатеринбурга отправила «шпиона» к сопернику на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы Екатеринбурга, мансуров эдуард
Эдуард Мансуров не вписывается в планы администраторов выборов Фото:

Избирком забраковал подписи самовыдвиженца Константина Волкова — сотрудника штаба мэрии на выборах в гордуму Екатеринбурга. В мэрии URA.RU пояснили, что это не конфуз, а спланированная «шпионская» акция — против экс-депутата Эдуарда Мансурова, который оппонирует чиновникам в округе №17 (Орджоникидзевский район).

Мансуров пытался участвовать в праймериз «Единой России», но в начале мая его сняли — после того, как в Сети появилось старое видео, где Мансуров критикует власть. В конце июня он, считающийся публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», зарегистрировался самовыдвиженцем. А затем в 17-м округе — тоже в качестве самовыдвиженца — появился Волков. В городском политтехнологическом штабе он отвечает за сбор социологических данных.

Новость по теме
Избирком блокирует авторитетной бизнес-группе поход во власть Екатеринбурга

Орджоникидзевская ТИК неожиданно забраковала Волкову больше 40 подписей, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. Информация, что Волкову отказано в выдвижении на выборы, размещена также на сайте Ленинской ТИК — основного организатора выборов в гордуму.

«У мэрии и не было цели, чтобы Волков прошел через сбор подписей и дальше участвовал в выборах. Его отправили в округ только для того, чтобы он или его представитель могли присутствовать на заседании рабочей группы, которая проверяла подписи Мансурова. И если бы по нему было принято положительное решение, Волков как кандидат обжаловал бы это в суде», — объяснил многоходовку источник URA.RU, близкий к горадминистрации.

Но комиссия в итоге отказала Мансурову и без вмешательства. Для прохождения фильтра ему не хватило семи подписей. Он отстаивает правоту через суд.

Округ №17 — один из самых проблемных для чиновников на этих выборах. «Единую Россию» там представляет глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, не имеющий политического опыта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избирком забраковал подписи самовыдвиженца Константина Волкова — сотрудника штаба мэрии на выборах в гордуму Екатеринбурга. В мэрии URA.RU пояснили, что это не конфуз, а спланированная «шпионская» акция — против экс-депутата Эдуарда Мансурова, который оппонирует чиновникам в округе №17 (Орджоникидзевский район). Мансуров пытался участвовать в праймериз «Единой России», но в начале мая его сняли — после того, как в Сети появилось старое видео, где Мансуров критикует власть. В конце июня он, считающийся публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», зарегистрировался самовыдвиженцем. А затем в 17-м округе — тоже в качестве самовыдвиженца — появился Волков. В городском политтехнологическом штабе он отвечает за сбор социологических данных. Орджоникидзевская ТИК неожиданно забраковала Волкову больше 40 подписей, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. Информация, что Волкову отказано в выдвижении на выборы, размещена также на сайте Ленинской ТИК — основного организатора выборов в гордуму. «У мэрии и не было цели, чтобы Волков прошел через сбор подписей и дальше участвовал в выборах. Его отправили в округ только для того, чтобы он или его представитель могли присутствовать на заседании рабочей группы, которая проверяла подписи Мансурова. И если бы по нему было принято положительное решение, Волков как кандидат обжаловал бы это в суде», — объяснил многоходовку источник URA.RU, близкий к горадминистрации. Но комиссия в итоге отказала Мансурову и без вмешательства. Для прохождения фильтра ему не хватило семи подписей. Он отстаивает правоту через суд. Округ №17 — один из самых проблемных для чиновников на этих выборах. «Единую Россию» там представляет глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, не имеющий политического опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...