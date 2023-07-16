Мэрия Екатеринбурга отправила «шпиона» к сопернику на выборах

Эдуард Мансуров не вписывается в планы администраторов выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избирком забраковал подписи самовыдвиженца Константина Волкова — сотрудника штаба мэрии на выборах в гордуму Екатеринбурга. В мэрии URA.RU пояснили, что это не конфуз, а спланированная «шпионская» акция — против экс-депутата Эдуарда Мансурова, который оппонирует чиновникам в округе №17 (Орджоникидзевский район).

Мансуров пытался участвовать в праймериз «Единой России», но в начале мая его сняли — после того, как в Сети появилось старое видео, где Мансуров критикует власть. В конце июня он, считающийся публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», зарегистрировался самовыдвиженцем. А затем в 17-м округе — тоже в качестве самовыдвиженца — появился Волков. В городском политтехнологическом штабе он отвечает за сбор социологических данных.

Орджоникидзевская ТИК неожиданно забраковала Волкову больше 40 подписей, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. Информация, что Волкову отказано в выдвижении на выборы, размещена также на сайте Ленинской ТИК — основного организатора выборов в гордуму.

«У мэрии и не было цели, чтобы Волков прошел через сбор подписей и дальше участвовал в выборах. Его отправили в округ только для того, чтобы он или его представитель могли присутствовать на заседании рабочей группы, которая проверяла подписи Мансурова. И если бы по нему было принято положительное решение, Волков как кандидат обжаловал бы это в суде», — объяснил многоходовку источник URA.RU, близкий к горадминистрации.

Но комиссия в итоге отказала Мансурову и без вмешательства. Для прохождения фильтра ему не хватило семи подписей. Он отстаивает правоту через суд.

Округ №17 — один из самых проблемных для чиновников на этих выборах. «Единую Россию» там представляет глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, не имеющий политического опыта.