В СвЖД раскрыли последствия затопления первого этажа ЖД-вокзала в Екатеринбурге

Сотрудники СвЖД оперативно устранили потоп в здании вокзала в Екатеринбурге

17 июля 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Сотрудники СвЖД оперативно ликвидировали потоп в здании вокзала Фото: Анна Майорова © URA.RU Сильный дождь никак не повлиял на работу железнодорожного вокзала на улице Вокзальной в Екатеринбурге, где затопило первый этаж. Сотрудники вокзала быстро устранили потоп, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Сильный дождь вызвал перегрузку ливневки, часть воды попала на первый этаж здания вокзала в Екатеринбурге, но на работу объекта это никак не повлияло. Сотрудники вокзала оперативно ликвидировали последствия ливня», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В СвЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Первый этаж здания екатеринбургского железнодорожного вокзала затопило вечером 17 июля. В некоторых местах уровень воды доходил до щиколотки, сообщали читатели URA.RU. Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки. URA.RU собрало все последствия непогоды — в одном материале.

Сильный дождь никак не повлиял на работу железнодорожного вокзала на улице Вокзальной в Екатеринбурге, где затопило первый этаж. Сотрудники вокзала быстро устранили потоп, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Сильный дождь вызвал перегрузку ливневки, часть воды попала на первый этаж здания вокзала в Екатеринбурге, но на работу объекта это никак не повлияло. Сотрудники вокзала оперативно ликвидировали последствия ливня», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В СвЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Первый этаж здания екатеринбургского железнодорожного вокзала затопило вечером 17 июля. В некоторых местах уровень воды доходил до щиколотки, сообщали читатели URA.RU. Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки. URA.RU собрало все последствия непогоды — в одном материале.