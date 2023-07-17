В СвЖД раскрыли последствия затопления первого этажа ЖД-вокзала в Екатеринбурге

Сотрудники СвЖД оперативно устранили потоп в здании вокзала в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация эксплуатационных возможностей мобильной мойки высокого давления. Екатеринбург, железнодорожный вокзал, жд вокзал екатеринбург
Сотрудники СвЖД оперативно ликвидировали потоп в здании вокзала Фото:

Сильный дождь никак не повлиял на работу железнодорожного вокзала на улице Вокзальной в Екатеринбурге, где затопило первый этаж. Сотрудники вокзала быстро устранили потоп, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Сильный дождь вызвал перегрузку ливневки, часть воды попала на первый этаж здания вокзала в Екатеринбурге, но на работу объекта это никак не повлияло. Сотрудники вокзала оперативно ликвидировали последствия ливня», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В СвЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Первый этаж здания екатеринбургского железнодорожного вокзала затопило вечером 17 июля. В некоторых местах уровень воды доходил до щиколотки, сообщали читатели URA.RU.

Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки. URA.RU собрало все последствия непогоды — в одном материале.

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Сильный дождь никак не повлиял на работу железнодорожного вокзала на улице Вокзальной в Екатеринбурге, где затопило первый этаж. Сотрудники вокзала быстро устранили потоп, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). «Сильный дождь вызвал перегрузку ливневки, часть воды попала на первый этаж здания вокзала в Екатеринбурге, но на работу объекта это никак не повлияло. Сотрудники вокзала оперативно ликвидировали последствия ливня», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В СвЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Первый этаж здания екатеринбургского железнодорожного вокзала затопило вечером 17 июля. В некоторых местах уровень воды доходил до щиколотки, сообщали читатели URA.RU. Вечером 17 июля на Екатеринбург и окрестности обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого в городе резко выросли цены на такси. В Сысерти ветер снес железную кровлю с многоэтажки. URA.RU собрало все последствия непогоды — в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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