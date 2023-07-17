17 июля 2023

Под Челябинском продают коттедж за 150 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
Дом построен для тех, кто любит жизнь, отмечается в объявлении Фото:

В Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу коттедж площадью 1500 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«За 150 000 000 рублей продается статусный дом в загородном коттеджном поселке Газовик в селе Долгодеревенское Сосновского района. В распоряжении владельцев благоустроенная территория на земельном участке размером в 30 соток и кирпичный дом площадью 1500 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Владелец добавляет, что на участке расположена большая беседка с фигурным оформлением, уличные газовые инфракрасные обогреватели, каменный пруд, теплый дом для курочек с зоной для прогулок, посажены декоративные и плодовые деревья (яблоки, груши, абрикосы). На всей территории есть вечерняя подсветка, Wi-Fi работает во всех строениях и на участке.

Кирпичный дом площадью 1500 квадратных метров гармонично расположен по отношению к сторонам света. Фасад дома выполнен из дагестанского ракушечника. На первом этаже находится SPA с баней, бассейн с подогревом и противотоком. На втором этаже находятся спальни и гардеробные. На третьем этаже — зона отдыха с русским бильярдом, тренажерным залом, домашним кинотеатром. В цоколе — винная комната, оформленная профессиональными художниками.

Коттедж на газовом отоплении, есть система аварийного электроснабжения, своя скважина с чистой водой. Дом построен для тех, кто любит жизнь, отмечается в объявлении.

Ранее в челябинском курортном поселке Тургояк выставили на продажу гостиницу площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха.

Коттедж расположен в поселке Газовик Сосновского района
Коттедж расположен в поселке Газовик Сосновского района
На территории есть отдельный теплый дом для курочек с местом для прогулок
На территории есть отдельный теплый дом для курочек с местом для прогулок
В холле находится винтовая дубовая лестница
В холле находится винтовая дубовая лестница
На первом этаже есть бассейн с подогревом и противотоком
На первом этаже есть бассейн с подогревом и противотоком
Винная комната оформлена профессиональными художниками
Винная комната оформлена профессиональными художниками
На втором этаже находятся спальни
На втором этаже находятся спальни
На первом этаже также находится большая гостиная комната
На первом этаже также находится большая гостиная комната
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В Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу коттедж площадью 1500 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «За 150 000 000 рублей продается статусный дом в загородном коттеджном поселке Газовик в селе Долгодеревенское Сосновского района. В распоряжении владельцев благоустроенная территория на земельном участке размером в 30 соток и кирпичный дом площадью 1500 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Владелец добавляет, что на участке расположена большая беседка с фигурным оформлением, уличные газовые инфракрасные обогреватели, каменный пруд, теплый дом для курочек с зоной для прогулок, посажены декоративные и плодовые деревья (яблоки, груши, абрикосы). На всей территории есть вечерняя подсветка, Wi-Fi работает во всех строениях и на участке. Кирпичный дом площадью 1500 квадратных метров гармонично расположен по отношению к сторонам света. Фасад дома выполнен из дагестанского ракушечника. На первом этаже находится SPA с баней, бассейн с подогревом и противотоком. На втором этаже находятся спальни и гардеробные. На третьем этаже — зона отдыха с русским бильярдом, тренажерным залом, домашним кинотеатром. В цоколе — винная комната, оформленная профессиональными художниками. Коттедж на газовом отоплении, есть система аварийного электроснабжения, своя скважина с чистой водой. Дом построен для тех, кто любит жизнь, отмечается в объявлении. Ранее в челябинском курортном поселке Тургояк выставили на продажу гостиницу площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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