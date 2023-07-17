Дом построен для тех, кто любит жизнь, отмечается в объявлении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу коттедж площадью 1500 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«За 150 000 000 рублей продается статусный дом в загородном коттеджном поселке Газовик в селе Долгодеревенское Сосновского района. В распоряжении владельцев благоустроенная территория на земельном участке размером в 30 соток и кирпичный дом площадью 1500 квадратных метров», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Владелец добавляет, что на участке расположена большая беседка с фигурным оформлением, уличные газовые инфракрасные обогреватели, каменный пруд, теплый дом для курочек с зоной для прогулок, посажены декоративные и плодовые деревья (яблоки, груши, абрикосы). На всей территории есть вечерняя подсветка, Wi-Fi работает во всех строениях и на участке.

Кирпичный дом площадью 1500 квадратных метров гармонично расположен по отношению к сторонам света. Фасад дома выполнен из дагестанского ракушечника. На первом этаже находится SPA с баней, бассейн с подогревом и противотоком. На втором этаже находятся спальни и гардеробные. На третьем этаже — зона отдыха с русским бильярдом, тренажерным залом, домашним кинотеатром. В цоколе — винная комната, оформленная профессиональными художниками.

Коттедж на газовом отоплении, есть система аварийного электроснабжения, своя скважина с чистой водой. Дом построен для тех, кто любит жизнь, отмечается в объявлении.

Ранее в челябинском курортном поселке Тургояк выставили на продажу гостиницу площадью 250 квадратных метров за 13 миллионов рублей. В составе шесть номеров, игровая комната, электросауна с душевой и комнатой отдыха.

Коттедж расположен в поселке Газовик Сосновского района Скрин с сайта объявлений «Авито»

На территории есть отдельный теплый дом для курочек с местом для прогулок Скрин с сайта объявлений «Авито»

В холле находится винтовая дубовая лестница Скрин с сайта объявлений «Авито»

На первом этаже есть бассейн с подогревом и противотоком Скрин с сайта объявлений «Авито»

Винная комната оформлена профессиональными художниками Скрин с сайта объявлений «Авито»

На втором этаже находятся спальни Скрин с сайта объявлений «Авито»

На первом этаже также находится большая гостиная комната Скрин с сайта объявлений «Авито»